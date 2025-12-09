تسهیل در روند تردد کالا و ترانزیت بین ایران و آذربایجان

به گزارش خبرنگار ایلنا در آستارا، ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اولین نشست سه جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت بین ایران،آذربایجان و روسیه در خصوص نتایج این نشست گفت: در ادامه نشست‌هایی که قبلاً با دو کشور روسیه و آذربایجان در خصوص افزایش حجم تجارت سه کشور و نیز پیگیری یادداشت تفاهمی که در سال ۲۰۲۲ و تفاهم‌نامه‌ای که اکتبر ۲۰۲۵ به امضاء رسیده بود، به این نتیجه رسیدیم که مشکلات فراروی سه کشور را به صورت عملیاتی بررسی کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: در نشست سه جانبه امروز به صورت تخصصی و کارشناسی مسایل و مشکلات پیش روی تجارت و ترانزیت کالا بین سه کشور مطرح و راهکارهای افزایش تجارت، افزایش تردد حامل‌های کالا و ترانزیت مورد بحث و بررسی قرار گفت.

نقدی همچنین عنوان‌کرد: ما در این نشست صراحتا مطالبه ایران را برای افزایش ترانزیت و تردد کالا مطرح کردیم که در شرایط حاضر با زیرساخت‌های موجود حجم تردد و ترانزیت کالا می‌تواند به دوبرابر فعلی افزایش یابد.

به گفته معاون حقوقی و نظارت گمرک، گمرک ایران به خصوص در مرز آستارا ظرفیت بیشتری برای تردد کالا و ترانزیت دارد، که قرار شد چالش‌های پیش رو بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و موانع در این خصوص رفع شود.

وی در پایان متذکر شد: لازم است که کشور دوست و همسایه آذربایجان افزایش حجم تردد و پذیرش عبور کالا را داشته باشد و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکلات مطرح شده و پیش رو برطرف و حجم تجارت رشد کند.

گفتنی است، نشست سه جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت بین ایران،روسبه و آذربایجان از تسهیل در روند تردد کالا و ترانزیت در هتل اسپیناس آستارا با حضور مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاونین گمرک آذربایجان و روسیه برای پیگیری تفاهم‌نامه‌های بین سه کشور و نیز بررسی مشکلات در تردد کالا در مرزآستارا برگزار شد.

انتهای پیام/