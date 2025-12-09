خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون حقوقی و نظارت گمرک در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی مطرح کرد:

تسهیل در روند تردد کالا و ترانزیت بین ایران و آذربایجان

تسهیل در روند تردد کالا و ترانزیت بین ایران و آذربایجان
کد خبر : 1725216
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام مسئول در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت بین ایران،روسیه و آذربایجان از تسهیل در روند تردد کالا و ترانزیت بین سه کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در آستارا، ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در حاشیه  اولین نشست سه جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت بین ایران،آذربایجان و روسیه  در خصوص نتایج این نشست گفت: در ادامه نشست‌هایی که قبلاً  با دو کشور روسیه و آذربایجان در خصوص افزایش حجم تجارت سه کشور و نیز پیگیری یادداشت تفاهمی که در سال ۲۰۲۲ و  تفاهم‌نامه‌ای که اکتبر ۲۰۲۵ به امضاء رسیده بود، به این نتیجه رسیدیم که مشکلات فراروی سه کشور را به صورت عملیاتی بررسی کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: در نشست سه جانبه امروز به صورت تخصصی و کارشناسی مسایل و مشکلات پیش روی تجارت و ترانزیت کالا بین سه کشور مطرح و راهکارهای افزایش تجارت، افزایش تردد حامل‌های کالا و ترانزیت مورد بحث و بررسی قرار گفت.

نقدی همچنین عنوان‌کرد: ما در این نشست صراحتا مطالبه ایران را برای افزایش ترانزیت و تردد کالا  مطرح کردیم که در  شرایط حاضر با زیرساخت‌های موجود حجم تردد و ترانزیت کالا می‌تواند به دوبرابر فعلی افزایش یابد.

به گفته معاون حقوقی و نظارت گمرک، گمرک ایران به خصوص در مرز آستارا  ظرفیت بیشتری برای تردد کالا و ترانزیت دارد، که قرار شد چالش‌های پیش رو بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و موانع در این خصوص رفع شود.

وی در پایان متذکر شد: لازم است که کشور دوست و همسایه آذربایجان افزایش حجم تردد و پذیرش عبور کالا را داشته باشد و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکلات مطرح شده و پیش رو برطرف و حجم تجارت رشد کند.

گفتنی است، نشست سه جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت بین ایران،روسبه و آذربایجان از تسهیل در روند تردد کالا و ترانزیت در هتل اسپیناس آستارا با حضور مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاونین گمرک آذربایجان و روسیه برای پیگیری تفاهم‌نامه‌های بین سه کشور و نیز بررسی مشکلات در تردد کالا در مرزآستارا برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری