معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ایلنا:

پیگیری دیپلماتیک تسهیل در تردد و ترانزیت کالا از آستارا
یک مقام مسئول از پیگیری دیپلماتیک و تسهیل در روند تردد و ترانزیت کالا از مرز آستارا به آذربایجان خبر داد.

ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت بین ایران،اذربایجان و روسیه گفت:  تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه در سال ۲۰۲۲ برای ساده‌سازی تردد و تجارت بین سه کشور به امضاء رسید که در ادامه آن در اکتبر امسال نیز تفاهم‌نامه پیگیری در همان راستا در باکو بین سه کشور با حضور معاون رییس‌جمهوری روسیه و وزیر راه ایران که ریاست کمیته مشترک را بر عهده دارد و نیز معاون رییس جمهوری آذربایجان به  امضاء رسیده بود.

وی ادامه‌ داد: امروز هر سه هیات با حضور در مرز  آستارا، ضمن بازدید از این مرز به صورت میدانی در جریان مشکلات تردد کالا و ترانزیت قرار گرفتند و اکنون در این نشست علاوه بر پیگیری تفاهم‌نامه‌های قبلی به بررسی و رفع مشکلات موجود پرداختند.

به گفته نقدی این نشست  اولین کمیته کاری و بررسی میدانی تفاهمات بین سه کشور است که قرار بر حل و فصل و نیز پیگیری دیپلماتیک از طریق وزارت خارجه نیز هست.

 

ثبت نام آلپاری