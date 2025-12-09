معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ایلنا:
پیگیری دیپلماتیک تسهیل در تردد و ترانزیت کالا از آستارا
برگزاری اولین نشست کارگروه پیگیری تفاهمات سه جانبه ایران ،اذربایجان و روسیه برای تسهیل تردد کالا
یک مقام مسئول از پیگیری دیپلماتیک و تسهیل در روند تردد و ترانزیت کالا از مرز آستارا به آذربایجان خبر داد.
ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت بین ایران،اذربایجان و روسیه گفت: تفاهمنامهای سه جانبه در سال ۲۰۲۲ برای سادهسازی تردد و تجارت بین سه کشور به امضاء رسید که در ادامه آن در اکتبر امسال نیز تفاهمنامه پیگیری در همان راستا در باکو بین سه کشور با حضور معاون رییسجمهوری روسیه و وزیر راه ایران که ریاست کمیته مشترک را بر عهده دارد و نیز معاون رییس جمهوری آذربایجان به امضاء رسیده بود.
وی ادامه داد: امروز هر سه هیات با حضور در مرز آستارا، ضمن بازدید از این مرز به صورت میدانی در جریان مشکلات تردد کالا و ترانزیت قرار گرفتند و اکنون در این نشست علاوه بر پیگیری تفاهمنامههای قبلی به بررسی و رفع مشکلات موجود پرداختند.
به گفته نقدی این نشست اولین کمیته کاری و بررسی میدانی تفاهمات بین سه کشور است که قرار بر حل و فصل و نیز پیگیری دیپلماتیک از طریق وزارت خارجه نیز هست.