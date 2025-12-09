خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست نظارت بر گمرکات استان گیلان در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی:

لزوم تسهیل در تردد ۸۰۰ کامیون آماده تردد در مرز ایران و آذربایجان

لزوم تسهیل در تردد ۸۰۰ کامیون آماده تردد در مرز ایران و آذربایجان
کد خبر : 1725210
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام مسئول در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی گفت:در گذشته ما در مرز آستارا ۲۵۰ کامیون خروجی و ۲۸۰ ورودی داشتیم که باید این تعداد معقول شده و کامیون ها ایستایی نداشته باشند و کامیون های که کالاهای فسادزا دارند برای جلوگیری از متضرر تجار و صادرکنندگان روند تردد این کامیون ها تسهیل شود.

به گزارش ایلنا، صادق برزگر، سرپرست نظارت بر گمرکات استان گیلان در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی ایران،آذربایجان و روسیه در جمع خبرنگاران گفت: امروز اولین نشست کارگروه تسهیل ترانزیت بین سه کشور برگزار و  مباحث مختلفی بین سه کشور در خصوص گمرکات مطرح شد و این مسائل سبب ایجاد یک گفتمان مشترک بین سه کشور شد که از قبل این گفتمان ما امیدواریم منافع تجاری ایرانی را تامین و بهره‌برداری کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری