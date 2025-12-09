سرپرست نظارت بر گمرکات استان گیلان در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی:
لزوم تسهیل در تردد ۸۰۰ کامیون آماده تردد در مرز ایران و آذربایجان
یک مقام مسئول در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی گفت:در گذشته ما در مرز آستارا ۲۵۰ کامیون خروجی و ۲۸۰ ورودی داشتیم که باید این تعداد معقول شده و کامیون ها ایستایی نداشته باشند و کامیون های که کالاهای فسادزا دارند برای جلوگیری از متضرر تجار و صادرکنندگان روند تردد این کامیون ها تسهیل شود.
به گزارش ایلنا، صادق برزگر، سرپرست نظارت بر گمرکات استان گیلان در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی ایران،آذربایجان و روسیه در جمع خبرنگاران گفت: امروز اولین نشست کارگروه تسهیل ترانزیت بین سه کشور برگزار و مباحث مختلفی بین سه کشور در خصوص گمرکات مطرح شد و این مسائل سبب ایجاد یک گفتمان مشترک بین سه کشور شد که از قبل این گفتمان ما امیدواریم منافع تجاری ایرانی را تامین و بهرهبرداری کنیم.