لزوم تسهیل در تردد ۸۰۰ کامیون آماده تردد در مرز ایران و آذربایجان

به گزارش ایلنا، صادق برزگر، سرپرست نظارت بر گمرکات استان گیلان در حاشیه نشست سه جانبه کارگروه گمرکی ایران،آذربایجان و روسیه در جمع خبرنگاران گفت: امروز اولین نشست کارگروه تسهیل ترانزیت بین سه کشور برگزار و مباحث مختلفی بین سه کشور در خصوص گمرکات مطرح شد و این مسائل سبب ایجاد یک گفتمان مشترک بین سه کشور شد که از قبل این گفتمان ما امیدواریم منافع تجاری ایرانی را تامین و بهره‌برداری کنیم.

