زنان نیمی از سرمایه انسانی جهان امروز هستند

معصومه آقاپور، مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و عضو شورای عالی بورس در مراسم گرامی‌داشت مقام زن و روز مادر ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: تأثیرگذاری بانوان در بخش نهادهای مالی قابل ستایش است و خوشحالم که امروز در جمع بانوان گروه سرمایه‌گذاری اهداف و گروه توسعه مالی مهرآیندگان حضور دارم و حضور در جمع زنان توانمند در حوزه مالی و صنعت نفت را افتخار می‌دانم و سلام ویژه و تبریک رییس جمهور را به این جمع می‌رسانم.

وی پس از برشمردن فضایل و توانمندی های زنان متخصص، موفق و آگاه از آقایان مومن‌زاده (مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان) و حبیب خراسانی (معاون منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف) بابت فراهم کردن فرصتی که این جمع صمیمی در کنار هم قرار بگیرند، تشکر کرد.

مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در ادامه گفت: معتقدم این معاشرت‌ها و دوستی‌ها می‌تواند منشأ صمیمیت و عشق باشد و می‌توان از توانمندی و ظرفیت ایجاد شده در جهت بهره‌وری، کارآمدی و توسعه فردی و کاری بانوان بهره برد.

مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی تاکید کرد: خواسته بانوان دیده شدن توانمندی‌ها و تخصص آن‌ها است و باید ترتیبی اتخاد شود که این خواسته محقق شود.

وی ادامه داد: امروز روز زنی است که برای انتخاب آن در ایران به عنوان الگوی زنان کشور باید دست مریزاد گفت.

وی در ادامه با ادای احترام به جایگاه رفیع زن ایرانی و مسلمان گفت: حضرت زهرا الگوی بانوان جهان هستند، زنی که در همه زمان‌ها می‌تواند الگوی جامعی برای زنان جهان به‌ویژه زنان کشورمان باشد.

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: در شرایط فعلی باید نگاه متفاوتی به توانمندی زنان داشته باشیم چراکه زنان امروز ایران رکن اصلی سرمایه انسانی محسوب می‌شوند.

برخلاف آنکه در گذشته اقتصاد و مدیریت کشورها بر اساس منابع طبیعی بود؛ اقتصاد جهان امروز بر مبنای دانش، مهارت و مدیریت سرمایه انسانی است و در این مسیر باید زنان دیده شوند وگرنه توانایی نیمی از جامعه از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به اهمیت میزان و سهم زنان از کرسی‌های دانشگاه افزود: پس از انقلاب در سال‌های ١۴٠٢ و ١۴٠٣ شاهد رشد روز افزون فارغ‌التحصیلان زن بودیم و این رشد به ویژه در رشته‌های مالی، حسابداری و اقتصاد چشمگیر بوده است.

وی در ادامه گفت: بر اساس آمار منتشره در بخش امور بانکی و نهادهای مالی اتفاقات خوبی رخ داده و خوشبختانه ظرفیت حضور زنان در این رشته‌ها به ٣٠ درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه این میانگین در جهان ۴٨ درصد و در کشورهای آسیایی ٣۵ درصد است و باید در برنامه هفتم به برابری برسیم.

آقاپور همچنین درباره اثرگذاری حضور زنان در پست‌های مدیریتی تاکید کرد: حضور زنان در تصمیم گیری‌های مالی نشان می‌دهد که ارگان‌های که از وجود بانوان در بخش مدیریت استفاده می‌کنند بازدهی بلند مدت، بهتر و همچنین شفافیت مالی بیشتر و رفتار مالی پایدارتری داشته‌اند که در نتیجه منجر به افزایش بهره وری شده است.

وی تاکید کرد: کاهش خطای حسابداری و تحلیل‌های مالی و خلق ارزش بلند مدت از مهمترین توانمندی‌های بانوان در بخش مدیریت است.

مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی گفت: در دو دهه گذشته سهم زنان در بخش کارآفرینی به ١٢ درصد رسید که در حال حاضر این عدد در شرق آسیا ٣۵ درصد است و در ایران هم این آمار ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه خاصی به بانوان دارد، اظهار داشت : برای اولین بار مشاور اقتصادیِ زن در کنار مسئولان قرار گرفته و ۴ خانم در هیات دولت حاضر هستند و همچنین تاکید رییس جمهور به تمام استانداران استفاده از ظرفیت و توانمندی زنان در پست‌های مدیریتی است؛ اما در مقابل هم بانوان باید حضور گسترده‌تر با خطای کمتر داشته باشند.

عضو شورای عالی بورس افزود: اقتصاد دیجیتال ، اقتصاد سبز و صنایع خلاق ، بازرگانی و نهادهای مالی از موضوعات مهم اقتصادی هستند که نهاد های مالی و رفتارهای اقتصادی می‌تواند زمینه تبلور توانمندی‌های بانوان باشند و باید توجه داشت که توسعه پایدار ایران بدون مشارکت زنان ممکن نیست و زنان همراه مردان با فعالسازی پتانسیل های موجود می‌توانند آینده درخشان برای ایران رقم بزنند.

انتهای پیام/