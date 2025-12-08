رشد ۱۰۰۰ درصدی تورم از ۷ سال گذشته تاکنون/ قیمت گوشت ۲۱ برابر شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، آرش نجفی در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران درباره رابطه افزایش قیمت حامل های انرژی و تورم اقلام کالایی در دهه گذشته اظهار داشت: سال ۱۳۸۸ مقام معظم رهبری اصلاح الگوی مصرف را عنوان کردند، اگر آن زمان ۱۰ درصد اصلاح الگوی مصرف داشتیم امروز ناترازی، آب و برق و گاز نداشتیم و شرایط ثروتمندانه داشتیم تا رییس جمهور در شرایطی نباشد که بگوید نمی‌دانم چه کنم.

وی با بیان اینکه باید بهینه‌سازی مصرف انرژی را سرلوحه قرار دهیم، گفت: در کنار افزایش تولید برای توسعه باید کاهش مصرف برای پایداری داشته باشیم.

رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی با بیان اینکه از سال ۹۸ جهش قیمتی را شاهد بوده‌ایم، تصریح کرد: از ۹۸ تا ۱۴۰۳ نرخ نان و غلات ۱۳ برابر (۱۳۰۰ درصد) و گوشت ۲۱ برابر شده یعنی در ۷ سال گذشته ۱۰۰۰ درصد (۱۰برابر) تورم را در تمام اقلام مصرفی کشور تجربه کرده‌ایم.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸؛ گفت: آن زمان نرخ دلار ۹۸۰۰ تومان و بنزین به ۳ هزار تومان(۳۳ سنت) رسید که منجر به اعتراضاتی از سوی ذینفعان نرخ پایین این سوخت شد و از آن زمان نرخ بنزین ثابت اما همه چیز گران شده است.

نجفی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم چرخه تولید و صنعت کشور متوقف شود، به موضوع افزایش نقدینگی در کشور اشاره و اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش نقدینگی هدفمندی یارانه ها و پرداخت ۴۵۵۰۰ تومان یارانه است که با توزیع ۲.۴ میلیارد دلار پول بین مردم رشد تورم و افزایش نقدینگی را منجر شدیم.

وی تاکید کرد: به تنهایی با اصلاح قیمت نمی توانیم به نتیجه برسیم، باید بهینه سازی و کاهش مصرف داشته باشیم و با فاصله زمانی اصلاح قیمت هم اعمال شود. باید با مدلهای مختلف و تغیبرات رفتاری و همزمان با متعادل سازی قیمت را افزایش دهیم تا به نقطه سر به سر مناسب برسیم.

رییس انجمن بهینه سازی انرژی یادآور شد: بهینه سازی مصرف انرژی ربطی به تحریم ندارد و متقاضیان براحتی می توانند وارد این بیزینس شوند.

