خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی مطرح کرد؛

رشد ۱۰۰۰ درصدی تورم از ۷ سال گذشته تاکنون/ قیمت گوشت ۲۱ برابر شده است

رشد ۱۰۰۰ درصدی تورم از ۷ سال گذشته تاکنون/ قیمت گوشت ۲۱ برابر شده است
کد خبر : 1724398
لینک کوتاه کپی شد.

رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی با بیان اینکه از سال ۹۸ جهش قیمتی را شاهد بوده‌ایم، تصریح کرد: از ۹۸ تا ۱۴۰۳ نرخ نان و غلات ۱۳ برابر (۱۳۰۰ درصد) و گوشت ۲۱ برابر شده یعنی در ۷ سال گذشته ۱۰۰۰ درصد (۱۰برابر) تورم را در تمام اقلام مصرفی کشور تجربه کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، آرش نجفی در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران درباره رابطه افزایش قیمت حامل های انرژی و تورم اقلام کالایی در دهه گذشته اظهار داشت: سال ۱۳۸۸ مقام معظم رهبری اصلاح الگوی مصرف را عنوان کردند، اگر آن زمان ۱۰ درصد اصلاح الگوی مصرف داشتیم امروز ناترازی، آب و برق و گاز نداشتیم و شرایط ثروتمندانه داشتیم تا رییس جمهور در شرایطی نباشد که بگوید  نمی‌دانم چه کنم.

وی با بیان اینکه باید بهینه‌سازی مصرف انرژی را سرلوحه قرار دهیم، گفت: در کنار افزایش تولید برای توسعه باید کاهش مصرف برای پایداری داشته باشیم.

رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی با بیان اینکه از سال ۹۸ جهش قیمتی را شاهد بوده‌ایم، تصریح کرد: از ۹۸ تا ۱۴۰۳ نرخ نان و غلات ۱۳ برابر (۱۳۰۰ درصد) و گوشت ۲۱ برابر شده یعنی در ۷ سال گذشته ۱۰۰۰ درصد (۱۰برابر) تورم را در تمام اقلام مصرفی کشور تجربه کرده‌ایم.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸؛ گفت: آن زمان نرخ دلار ۹۸۰۰ تومان و بنزین به ۳ هزار تومان(۳۳ سنت) رسید که منجر به اعتراضاتی از سوی ذینفعان نرخ پایین این سوخت شد و از آن زمان نرخ بنزین ثابت اما همه چیز گران شده است.

نجفی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم چرخه تولید و صنعت کشور متوقف شود، به موضوع افزایش نقدینگی در کشور اشاره و اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش نقدینگی هدفمندی یارانه ها و پرداخت ۴۵۵۰۰ تومان یارانه است که با توزیع ۲.۴ میلیارد دلار پول بین مردم رشد تورم و افزایش نقدینگی را منجر شدیم.

وی تاکید کرد: به تنهایی با اصلاح قیمت نمی توانیم به نتیجه برسیم، باید بهینه سازی و کاهش مصرف داشته باشیم و با فاصله زمانی اصلاح قیمت هم اعمال شود. باید با مدلهای مختلف و تغیبرات رفتاری و همزمان با متعادل سازی قیمت را افزایش دهیم تا به نقطه سر به سر مناسب برسیم.

رییس انجمن بهینه سازی انرژی یادآور شد: بهینه سازی مصرف انرژی ربطی به تحریم ندارد و متقاضیان براحتی می توانند وارد این بیزینس شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده