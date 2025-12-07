خبرگزاری کار ایران
تأکید عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی بر ضرورت بازرسی و نظارت مبتنی بر ریسک و فناوری

کد خبر : 1724080
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک، ضمن اعلام انتظارات جدید از واحدهای نظارتی، بر ضرورت تغییر نگرش از بازرسی سنتی به رویکردهای نوین مبتنی بر ریسک و فناوری تأکید کرد و هدف اصلی این واحدها را نه صرفاً گزارش‌دهی، بلکه تحلیل عمیق مسائل و ایفای نقش مشاوره‌ای برای توسعه کسب‌وکار بانک دانست.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محسن صفدری ، در مراسم پایانی گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک که در مرکز آموزش بابلسر برگزار شد، با تأکید بر اینکه وظیفه گروه‌های بازرسی و مبارزه با پولشویی فراتر از گزارش‌دهی صرف است، اظهار داشت: این واحدها باید با تمرکز بر تحلیل و حل ریشه‌ای موضوعات، نقشی کلیدی در افزایش آگاهی، بهبود عملکرد و در نهایت توسعه کسب‌وکار بانک ایفا کنند.

عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و افزود: برای دستیابی به این هدف، باید فرهنگ یادگیری از اشتباهات در سازمان، نهادینه و با شناسایی دقیق شکاف‌های موجود میان دانش و مهارت کارکنان، آموزش‌های علمی و به‌روز جایگزین روش‌های قدیمی شود. 

صفدری تصریح کرد: تقویت فرهنگ پاسخگویی و انضباط مالی در تمام سطوح سازمان، از اولویت‌های اصلی است که واحدهای بازرسی باید آن را دنبال کنند.

وی در ادامه، انتظارات کلیدی هیأت مدیره از واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. ارتقای جایگاه سازمانی و حفظ استقلال کامل این واحدها، تغییر نگرش از بازرسی سنتی و واکنشی به بازرسی پیشگیرانه مبتنی بر ریسک و فناوری و تبدیل شدن بازرسان به مشاورانی قابل اعتماد برای مدیران، از مهم‌ترین این انتظارات بود. 

صفدری همچنین بر لزوم تقویت توان فنی و شایستگی‌های تخصصی کارکنان این حوزه، اجرای نظارت و پایش هوشمند و مستمر، و ارزیابی عملکرد بازرسی بر اساس شاخص‌های استراتژیک تأکید کرد.

وی مهم‌ترین وظیفه گروه‌های بازرسی بانک را هدایت و کنترل حرکت سازمان در چارچوب اهداف استراتژیک تعیین‌شده دانست و تعامل سازنده و هم‌افزا با سایر واحدهای بانک را برای تحقق این امر ضروری خواند.

بر اساس این گزارش، در این گردهمایی دو روزه که با حضور ۲۵۰ نفر از بازرسان و کارشناسان بانک کشاورزی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سراسر کشور برگزار شد، سخنرانان دیگری نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

علیرضا طاهری بروجنی، قائم مقام مدیرعامل و افشین شیرازی، معاون حقوقی و وصول مطالبات، از دیگر سخنرانان این رویداد بودند. همچنین برنامه‌های آموزشی متنوعی از جمله آشنایی با سامانه‌های نوین اعتباری و مبارزه با پولشویی، بررسی مسائل ارزی، نظارت دیجیتال و نظام سلامت اداری به همراه پنل پرسش و پاسخ برای شرکت‌کنندگان تدارک دیده شده بود.

