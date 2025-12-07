به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا که طی ارتباط تصویری در مراسم پایانی گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک در سال ۱۴۰۴ سخن می‌گفت، بر نقش حیاتی و راهبردی واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی در حفظ سلامت و شفافیت نظام بانکی تأکید کرد و با بیان اینکه بازرسی به معنای مچ‌گیری نیست، اظهار کرد: نقش اصلی بازرسان، روشنگری، هدایت‌گری و آموزش است. زمانی که یک بازرس وارد شعبه یا واحدی می‌شود، باید به عنوان یک مشاور امین برای مدیران و کارکنان عمل کند، فرآیندهای غلط را شجاعانه اصلاح و رویه‌های صحیح را تقویت کند. این رویکرد پیشگیرانه، ضمن حفظ احترام و کرامت انسانی کارکنان، امنیت روانی را در سازمان تقویت کرده و از بروز تخلفات جلوگیری می‌کند.

وی افزود: در عین حال، افراد متخلف نباید احساس امنیت کنند و باید بدانند بازرسی با قاطعیت با آنها برخورد خواهد کرد. متقی‌نیا بر ضرورت فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی و کاغذی تأکید کرد و گفت: دنیای امروز نیازمند تصمیم‌گیری‌های آنی و مبتنی بر داده است. ما باید از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند برای تحلیل داده‌ها، شناسایی الگوهای مشکوک و اطلاع‌رسانی لحظه‌ای بهره‌مند شویم. این مهاجرت به سمت روش‌های فناورانه، نه تنها دقت و سرعت عمل ما را افزایش می‌دهد، بلکه به ساده‌سازی فرآیندها و بهبود تجربه مشتری نیز کمک شایانی می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مبارزه با پولشویی و تکمیل فرآیندهای شناسایی مشتریان پرداخت. مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر اینکه احراز هویت باید به صورت دقیق و هوشمند انجام شود، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که مشتری در کمترین زمان ممکن و با بهترین تجربه کاربری، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند، در حالی که در پس‌زمینه، فرآیندهای پیچیده شناسایی و اعتبارسنجی با دقت کامل در حال اجرا هستند. کوچک‌ترین خللی در این حوزه می‌تواند کسب‌وکار بانک را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

متقی‌نیا همچنین تکمیل فرآیندهای شناسایی قوی و دقیق برای اشخاص حقوقی را یکی از کانون‌های اصلی تمرکز بانک در سال جاری عنوان کرد و از مسئولان این حوزه خواست تا با دقت و حساسیت ویژه‌ای این موضوع را دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی به عنوان یکی از بازوهای اصلی تأمین مالی بخش کشاورزی، همواره در تلاش برای ارائه خدمات نوین و تسهیل دسترسی کشاورزان به منابع مالی بوده است، اظهار داشت که تقویت زیرساخت‌های نظارتی و مبارزه با پولشویی، به تضمین سلامت این منابع و هدایت صحیح آن‌ها به سمت تولید کمک می‌کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان، ضمن تأکید بر اهمیت افزایش دانش و مهارت تخصصی بازرسان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، ابراز امیدواری کرد که با همدلی، هم‌زبانی و همکاری میان تمام ارکان بانک، دستیابی اهداف راهبردی سازمان با قدرت پیگیری شده و شرایط بهتری برای خدمت‌رسانی به مردم و فعالان بخش کشاورزی فراهم شود.