به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری با اشاره به سیاست جدید دولت در ساماندهی واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد: از این پس، اعلام نظر دستگاه برای تخصیص ارز در حوزه نهاده‌های دامی، تنها و صرفاً براساس معرفی‌نامه صادره از سوی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به معاونت توسعه بازرگانی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبه اخیر ریاست جمهوری در زمینه تمرکز توزیع کالاهای اساسی توسط شرکت‌های دولتی افزود: بر اساس این مصوبه، تمامی شرکت‌های خصوصی مکلف هستند کالای وارداتی خود را تحت کلید شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار دهند. بدیهی است اولویت در معرفی برای تخصیص ارز، با واردکنندگانی خواهد بود که سریع‌تر نسبت به تحویل کالا و انجام این تکلیف قانونی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در ادامه تصریح کرد: این مصوبه بخشی از برنامه ملی ساماندهی نهاده‌های اساسی است و رعایت دقیق آن برای حفظ ثبات تولید کشور ضروری است.

وی ادامه داد: طبعاً نادیده گرفتن این الزامات، علاوه بر ایجاد اختلال در فرآیند تأمین نهاده، می‌تواند تولید را با چالش مواجه سازد؛ ازاین‌رو با موارد احتمالیِ عدم تمکین، در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

جعفری با بیان این که این سیاست جدید موجب شفافیت کامل چرخه واردات و جلوگیری از رسوب و احتکار نهاده‌های دامی خواهد شد، ادامه داد: هدف ما تسریع در ورود نهاده‌های دامی به چرخه تأمین کشور و ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان است. با اجرای این سازوکار، توزیع نهاده‌ها با نظم، سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.

وی از تمامی واردکنندگان نهاده‌های دامی دعوت کرد در اولین فرصت نسبت به تحویل کالای خود اقدام کنند تا معرفی‌نامه تخصیص ارز برای آن‌ها با اولویت صادر شود. همراهی فعالانه واردکنندگان، تضمین‌کننده استمرار تولید و امنیت غذایی کشور خواهد بود.

