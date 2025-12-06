به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در همایش ملی "ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی" که امروز (شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴) در محل سازمان حفظ نباتات برگزار شد، گفت: موضوعات فنی در حوزه وزارت جهاد بسیار مهم‌اند و گاهی کم‌توجهی به این موضوعات کار را به حذف این سازمان‌ها می‌کشاند.

وی با اشاره به اینکه سازمان حفظ نباتات انشالله به فعالیت خود ادامه می‌دهد، گفت: سلامت مواد غذایی برای صادرات و مصرف داخلی برای ما بسیار مهم است. استانداردهای ما باید استانداردهای بالایی باشند تا مواد تکنیکال و مورد نیاز خود را از منابعی با کیفیت بالا تامین کنیم. کشاورزان هم به این رضایت می‌دهند که سم گران بخرند ولی آثار سو برای مصرف‌کننده کمتر باشد.

نوری قزلجه ادامه داد: مصرف درست و به موقع سموم بسیار مهم است. گاهی مشکلات در تامین سم و نقدینگی و گرانی و کمیابی برای کارشناس و کشاورز وجود دارد اما نباید موضوعات ترویجی و آموزشی را فراموش کنیم.

وی با اشاره به رویکرد این وزارتخانه گفت: برای به حداقل رساندن مصرف سم، سموم سازگار با طبیعت مصرف کنیم، ولی جایی هم که ناچاریم از سم استفاده کنیم باید استانداردترین آن را به کار بگیریم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در مورد ملخ صحرایی و احتمال حمله باید آمادگی کامل داشته باشیم زیرا از شانس دولت فقط این مانده که ملخ بیاید، بنابراین باید آمادگی لازم را داشته باشیم.

نوری گفت: مکاتبات لازم برای آمادگی در برابر حمله ملخ صحرایی صورت گرفته و آمادگی در کشور وجود دارد که اگر ملخ صحرایی حمله کرد اجازه نخواهیم داد که به محصولات کشاورزی آسیب برساند.

نوری قزلجه افزود: باید در تمام حوزه‌ها شفاف و دقیق با سازمان‌های بین المللی کار کنیم. براساس گزارش‌هایی که شد، مشی ما بر همکاری کامل، دقیق و شفاف با همه سازمان‌های بین‌المللی به ویژه فائو است. ما باید سعی کنیم در آنجا نقش بیشتری را ایفا کنیم.

وی افزود: با به اشتراک گذاشتن داده ها به آنها در امنیت غذایی کمک کنیم و همه آنچه نیاز داریم را از داشته‌های دیگران استفاده کنیم. تاکید ما بر همکاری موثر و شفاف با سازمان های بین المللی است‌ تا اگر چنانچه ملخ صحرایی حمله کرد، با توان کامل از آسیب آن جلوگیری کنیم تا آسیبی به تولید نزند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با وجود تغییر اقلیم و خشکسالی تولید در حوزه کشاورزی، رونق خود را حفظ کرده است، گفت: با وجود اتفاقات مختلف، به فضل الهی و با کمک همکاران و تلاش تولیدکنندگان، ما وفور کالاهای کشاورزی و مواد غذایی را در بازارها داریم.

نوری قزلجه افزود: در این فصل در حاشیه جنوب کشور محصولاتی داریم که باید از آنها در برابر ملخ صحرایی محافظت کنیم. بنابراین با دقت بیشتر و با همکاری سازمان‌های بین‌المللی باید در اولین زمان و با کمترین هزینه بتوانیم با آن مبارزه کنیم. امیدواریم در صورت حمله این آفت، به تولید و کشاورزی ما آسیبی وارد نشود.

انتهای پیام/