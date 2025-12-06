به گزاراش خبرنگار ایلنا، غلامرضا سلیمی، معاون تولید شرکت فولاد مبارکه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه انتقال آب دریا در خصوص آخرین وضعیت این مجموعه اظهار کرد: سال جاری برای کل صنایع کشور سال سختی بود؛ از رکود جهانی و افت قیمت‌ها گرفته تا محدودیت در منابع انرژی که نسبت به سال‌های گذشته زودتر و شدیدتر آغاز شد.

وی افزود: علاوه بر اینها شرایط جنگ، محدودیت‌های انرژی و مسائل اقتصادی باعث شد سال دشواری برای تولید باشد، اما به لطف خدا و تلاش همکاران در فولاد مبارکه، توانستیم از این چالش‌ها عبور کنیم.

افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا

سلیمی با اشاره به مراسم امروز اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی یعنی ابرپروژه انتقال آب دریا به فولاد مبارکه هستیم. اگرچه صنایع بزرگ استان مشارکت داشتند، اما راهبری، سرمایه‌گذاری عمده و سهامداری اصلی پروژه با فولاد مبارکه بوده است.

وی افزود: این پروژه امروز با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صمت و مسئولان استانی افتتاح شد و واقعاً جای خوشحالی دارد.

اهمیت پروژه برای پایداری تولید

معاون تولید شرکت فولاد مبارکه در خصوص اهمیت این پروژه گفت: پایداری تولید کاملاً وابسته به این پروژه بود. موضوع آب برای واحدهای صنعتی مرکز کشور مسئله‌ای بسیار جدی بود و ما سال‌ها پیش پیش‌بینی می‌کردیم که روزی امکان برداشت آب از رودخانه وجود نداشته باشد. به همین دلیل این پروژه کلید خورد و امروز به ثمر نشست.

سلیمی در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه تولید ما امسال در مقایسه با سال گذشته شرایط خوبی دارد. در فولاد خام، رشد ۳.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌ایم.

وی افزود: در همه خطوط تولید، به‌جز ورق گرم که تا پایان سال رشد آن تکمیل خواهد شد، افزایش تولید داشته‌ایم.

وضعیت برق فولاد مبارکه

معاون تولید شرکت فولاد مبارکه در خصوص اینکه گفته می‌شود در حوزه برق نیز چند پروژه مهم در دستور کار این مجموعه است، گفت: نیاز لحظه‌ای فولاد مبارکه حدود ۱۲۵۰ مگاوات است. ما نیروگاه سیکل ترکیبی خود را با ظرفیت اسمی ۹۱۴ مگاوات احداث کردیم که تاکنون دو فاز آن و در مجموع حدود ۴۵۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: فاز سوم تا پایان سال تکمیل می‌شود و اوایل سال آینده به شبکه سراسری متصل خواهد شد تا در دوره‌های محدودیت برق، مشکلی نداشته باشیم.

سلیمی در خصوص وضعیت انرژی‌های تجدید پذیر در فولاد مبارکه عنوان کرد: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، فاز اول نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات مهرماه افتتاح شد و تا پایان سال ۱۲۰ مگاوات دیگر نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: علاوه بر این، در صنایع گروه نیز نیروگاه سمنان با ظرفیت حدود ۱۵۰ مگاوات فعال است. بنابراین بخش عمده نگرانی‌های ما درباره برق برطرف شده، هرچند هنوز به نقطه بی‌نیازی کامل نرسیده‌ایم.

وضعیت آب پس از افتتاح خط انتقال دریا

سلیمی در خصوص آثار پروژه روی روند حرکتی فولاد مبارکه اظهار کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، دیگر نگرانی جدی درباره آب نداریم و پایداری تولید تضمین شده است. همچنین در حوزه گاز، فولاد مبارکه در میدان فازی مَدار سرمایه‌گذاری کرده و طی سه تا چهار سال آینده نتایج آن عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: تا زمان بهره‌برداری کامل، باید برای مقابله با محدودیت‌های گاز، استراتژی‌های دقیق تدوین کنیم تا تولید پایدار بماند.

اقدامات برای شیرین‌سازی و تأمین آب

معاون تولید شرکت فولاد مبارکه در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای شیرین‌سازی و آماده‌سازی آب انتقالی انجام شده است هم گفت: این بخش به شرکت دیگری برون‌سپاری شده که امروز نیز از آن‌ها تقدیر شد. همه فعالیت‌های مربوط به شیرین‌سازی، انتقال و تنظیم کیفیت آب اعم از صنعتی یا نزدیک به استاندارد شرب توسط همین شرکت انجام می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذار اصلی فولاد مبارکه است و سایر سهامداران نیز به نسبت سهم خود مشارکت دارند.

سلیمی در پایان اظهار کرد: جا دارد از تمامی عوامل اجرایی، پیمانکاران، شرکت تأمین آب، سهامداران و مسئولانی که در این پروژه همراهی کردند قدردانی کنم. امیدواریم همچنان خبرهای خوب برای مردم عزیزمان داشته باشیم.

انتهای پیام/