در نشست خبری مطرح شد؛

اجرای عملیات بارورسازی ابرها در دریاچه ارومیه و زاینده رود؛ از هفته جاری

اجرای عملیات بارورسازی ابرها در دریاچه ارومیه و زاینده رود؛ از هفته جاری
رییس سازمان آبهای جوی از انجام ۴ عملیات پروازی بارورسازی در هفته جاری خبر داد و گفت: این عملیات در حوضه دریاچه ارومیه و زاینده رود خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدمهدی جوادیان زاده در نشست حاشیه‌ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب اظهار داشت: بارورسازی ابرها از سال ۱۹۴۶ میلادی تاکنون در دنیا سابقه داشته و برپایه فیزیک و هواشناسی است.

وی با بیان طبق اعلام هواشناسی؛ بارورسازی خلق بارش نیست، گفت: سامانه بارشی به اندازه ۱۶ تا ۶۰ بمب اتم انرژی دارد و از مسیر بارورسازی سامانه ای که مساعد باشد منجر به تشدید بارش می شود.

رییس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی گفت: پروژه بارورسازی ابرها در ایران از سال ۱۳۸۰ و قبل از انقلاب نیز توسط کشور کانادا و در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ انجام شده است.

وی با بیان اینکه بارورسازی به طور متوسط ۱۸ تا ۲۰ درصد باعث افزایش بارش شده است، خاطرنشان کرد: شرایط سامانه و میزان رطوبت روی بارورسازی اثر دارد.

جوادیان زاده گفت: امسال از دهم ابان ماه بارورسازی را شروع کردیم و در دو سامانه حوضه آبریز ارومیه و خراسان رضوی انجام شد.

وی از انجام ۴ عملیات پروازی بارورسازی در هفته جاری خبر داد و گفت: این عملیات در حوضه دریاچه ارومیه و زاینده رود خواهد بود.

رییس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی هزینه در نظر گرفته شده برای بارورسازی را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی بیان کرد: به ازای هر ۱۰۰۰ متر مکعب آب استحصال شده از بارورسازی ۱۵ تا ۲۲ دلار هزینه دارد و در کشور ما در مطالعات سال ۹۵ به ازای هر متر مکعب ۲۲ ریال و اکنون ۶۰۰ ریال است.

خبر در حال تکمیل می باشد...
