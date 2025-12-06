سید امیر طباطباییان، مدیر انتقال انرژی سیالات فولاد مبارکه در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص پروژه انتقال آب دریا اظهار کرد: پروژه انتقال آب دریا در سال ۱۳۹۷ تعریف شد و همان سال شرکت تأمین آب اسپو به‌عنوان متولی پروژه تشکیل شد، پس از آن مطالعات اولیه، تعیین مسیر انتقال، موضوعات فنی و دریافت مجوزهای قانونی طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انجام گرفت و تأمین مالی پروژه نیز با مشارکت سهامداران نهایی شد.

روند اجرا و ابعاد فنی پروژه

طباطباییان در ادامه اظهار کرد: در شهریور ماه ۱۴۰۱ کلنگ اجرای پروژه به زمین زده شد و طی دو تا دو سال و نیم، حدود ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال آب از سیرجان تا اصفهان اجرا شد.

وی افزود: در این پروژه ورق خاص API65 برای نخستین بار در کشور در فولاد مبارکه طراحی و تولید انبوه شد؛ حدود ۶۱۰ هزار تن ورق تولید و سپس به کارخانه‌های لوله‌ساز و واحدهای عایق‌کاری منتقل شدند.

میزان مشارکت صنایع و پیمانکاران

مدیر انتقال انرژی سیالات فولاد مبارکه در ادامه گفت: نزدیک به ۱۷ کارخانه در بخش ساخت لوله فعالیت داشتند و در طول مسیر حدود ۴۲ پیمانکار درگیر اجرای عملیات بودند.

وی در خصوص ابعاد پروژه گفت: ابعاد پروژه به‌قدری وسیع بود که از نظر زمانی و اجرایی یکی از رکوردداران کشور محسوب می‌شود و حتی در مقایسه جهانی نیز قابل بررسی و توجه است.

میزان انتقال آب و فازهای بعدی

طباطباییان در ادامه اظهار کرد: در فاز فعلی، نزدیک به ۷۰ میلیون مترمکعب آب انتقال داده می‌شود و این آب از شرکت واسکو خریداری و به صنایع اصفهان منتقل می‌گردد.

وی افزود: در فاز دوم امکان آب‌شیرین‌کنی مستقیم از دریای عمان و انتقال آن به اصفهان پیش‌بینی شده است.

تأثیر پروژه بر مصرف آب فولاد مبارکه

مدیر انتقال انرژی سیالات فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: پیش از اتصال به آب دریا، فولاد مبارکه تنها ۱ تا ۱.۵ درصد از آب حوضه زاینده‌رود را مصرف می‌کرد، اما اکنون با ورود آب دریا عملاً هیچ برداشت آبی از زاینده‌رود نداریم.

وی در ادامه یادآور شد: در سال‌های گذشته پروژه‌های گسترده‌ای برای کاهش مصرف آب، بازچرخانی پساب صنعتی و جمع‌آوری پساب شهری انجام دادیم و با بهره‌برداری از خط انتقال آب دریا، زنجیره طرح‌های مدیریت مصرف آب در فولاد مبارکه تکمیل شد.

تداوم برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف آب

طباطباییان با اشاره به شرایط اقتصادی این پروژه اظهار کرد: ارزش اقتصادی آب برای ما کاملاً روشن است و برنامه‌ریزی‌ها برای کاهش مصرف در فرآیندها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری جزو راهبردهای اصلی فولاد مبارکه خواهد بود.

طباطباییان در پایان گفت: در پایان لازم می‌دانم از ارکان اصلی پروژه تقدیر کنم، از جمله شرکت تأمین آب اسپو، سهامداران فولاد مبارکه، شرکت نفت و گاز اصفهان، شرکت ذوب‌آهن و سایر مسئولان و دستگاه‌های دولتی و کشوری که در اجرای این پروژه همراهی کردند هر چند تحقق این ابرپروژه نتیجه هم‌افزایی ملی و مدیریتی بود.

انتهای پیام/