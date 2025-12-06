احمدرضا حیدری در گفتگو با ایلنا:
تولید آب از اتمسفر، مُسکنی فوری برای بحران کمآبی کشور است
یک فعال اقتصادی در حوزه تولید آب تأکید کرد: فناوری تولید آب از اتمسفر میتواند در کوتاهمدت راهکاری عملی برای کاهش فشار کمآبی در استانهای مختلف کشور باشد و بخش خصوصی آمادگی دارد در این مسیر نقشآفرینی گستردهتری داشته باشد.
احمدرضا حیدری، فعال اقتصادی در حوزه تولید آب در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص راه حل مشکل کم آبی کشور اظهار کرد: بیش از یک سال است که همراه با تیم مهندسی و همکارانم در زمینه تولید دستگاههای استخراج آب از اتمسفر فعالیت میکنیم.
وی افزود: هدف از این کار این است که با استفاده از این فناوری، در کوتاهمدت یک راهکار و مُسکنی برای حل بحران کم آبی فراهم کنیم؛ زیرا شرایط کشور بهگونهای است که فرصت انتظار برای پروژههای بلندمدت دانشگاهی وجود ندارد.
ظرفیتهای تولیدی و همکاریهای خارجی
حیدری در توضیح چگونگی عملکرد این دستگاهها اظهار کرد: دستگاههایی که طراحی کردهایم از ۳۵ لیتر تا ۱۰ هزار لیتر در روز ظرفیت تولید آب دارند و با مشارکت شرکتهای آلمانی و حمایت دولت عمان، پروژهها را به مراحل پیشرفته رساندهایم.
وی افزود: پیشنهاد دادهایم دستگاههایی با ظرفیت ۱۰ تا ۲۰ هزار لیتر نه تنها برای تولید آب آشامیدنی، بلکه برای مصارف کشاورزی و آبزیپروری نیز مورد استفاده قرار گیرند تا بهرهوری چندمنظوره ایجاد شود.
کاربرد در استانهای دارای تنش آبی
این فعال اقتصادی در حوزه تولید آب در ادامه گفت: اکنون استانهایی مانند خوزستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، مناطق مرکزی و حتی شمال کشور نیاز جدی به آب دارند.
حیدری ادامه داد: این دستگاهها میتوانند در منازل، ساختمانها، واحدهای صنعتی یا مناطق فاقد منابع پایدار نصب شده و با استفاده از انرژی خورشیدی، در هر شرایط اقلیمی آب تولید کنند.
لزوم حمایت و همراهی نهادهای دولتی
حیدری در خصوص همکاری دولت با این بخش عنوان کرد: انتظار ما این است که نهادهای دولتی با فراهم کردن تریبون و حمایتهای لازم، بخش خصوصی را همراهی کنند تا بتوانیم بخشی از بار سنگین مدیریت آب را از دوش دولت برداریم.
وی در ادامه گفت: اگر مردم ببینند حتی یک درصد از مشکل آب در حال حل شدن است، اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت و این خود به پیشبرد پروژهها سرعت میبخشد.
آمادگی برای همکاری ملی
این فعال اقتصادی حوزه آب در ادامه گفت: ما آماده همکاری کامل با دستگاههای مسئول هستیم و امیدواریم دولت با حمایتی که از ما میکند کمک کند تا در شرایط سخت بحرانی کمبود آب، بتوانیم کمک حال وضعیت کشور و مردم باشیم و حتی اگر بتوانیم به اندازه یک لیوان آب خدمت رسانی کنیم از آن دریغ نخواهیم کرد.
وی در پایان افزود: امیدواریم این فناوری به سرعت در کشور گسترش یابد و بتواند در کوتاهمدت مُسکنی مؤثر و در بلندمدت راهکاری پایدار برای رفع بحران آب در کشور باشد.