احمدرضا حیدری، فعال اقتصادی در حوزه تولید آب در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص راه حل مشکل کم آبی کشور اظهار کرد: بیش از یک سال است که همراه با تیم مهندسی و همکارانم در زمینه تولید دستگاه‌های استخراج آب از اتمسفر فعالیت می‌کنیم.

وی افزود: هدف از این کار این است که با استفاده از این فناوری، در کوتاه‌مدت یک راهکار و مُسکنی برای حل بحران کم آبی فراهم کنیم؛ زیرا شرایط کشور به‌گونه‌ای است که فرصت انتظار برای پروژه‌های بلندمدت دانشگاهی وجود ندارد.

ظرفیت‌های تولیدی و همکاری‌های خارجی

حیدری در توضیح چگونگی عملکرد این دستگاه‌ها اظهار کرد: دستگاه‌هایی که طراحی کرده‌ایم از ۳۵ لیتر تا ۱۰ هزار لیتر در روز ظرفیت تولید آب دارند و با مشارکت شرکت‌های آلمانی و حمایت دولت عمان، پروژه‌ها را به مراحل پیشرفته رسانده‌ایم.

وی افزود: پیشنهاد داده‌ایم دستگاه‌هایی با ظرفیت ۱۰ تا ۲۰ هزار لیتر نه تنها برای تولید آب آشامیدنی، بلکه برای مصارف کشاورزی و آبزی‌پروری نیز مورد استفاده قرار گیرند تا بهره‌وری چندمنظوره ایجاد شود.

کاربرد در استان‌های دارای تنش آبی

این فعال اقتصادی در حوزه تولید آب در ادامه گفت: اکنون استان‌هایی مانند خوزستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، مناطق مرکزی و حتی شمال کشور نیاز جدی به آب دارند.

حیدری ادامه داد: این دستگاه‌ها می‌توانند در منازل، ساختمان‌ها، واحدهای صنعتی یا مناطق فاقد منابع پایدار نصب شده و با استفاده از انرژی خورشیدی، در هر شرایط اقلیمی آب تولید کنند.

لزوم حمایت و همراهی نهادهای دولتی

حیدری در خصوص همکاری دولت با این بخش عنوان کرد: انتظار ما این است که نهادهای دولتی با فراهم کردن تریبون و حمایت‌های لازم، بخش خصوصی را همراهی کنند تا بتوانیم بخشی از بار سنگین مدیریت آب را از دوش دولت برداریم.

وی در ادامه گفت: اگر مردم ببینند حتی یک درصد از مشکل آب در حال حل شدن است، اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت و این خود به پیشبرد پروژه‌ها سرعت می‌بخشد.

آمادگی برای همکاری ملی

این فعال اقتصادی حوزه آب در ادامه گفت: ما آماده همکاری کامل با دستگاه‌های مسئول هستیم و امیدواریم دولت با حمایتی که از ما می‌کند کمک کند تا در شرایط سخت بحرانی کمبود آب، بتوانیم کمک حال وضعیت کشور و مردم باشیم و حتی اگر بتوانیم به اندازه یک لیوان آب خدمت رسانی کنیم از آن دریغ نخواهیم کرد.

وی در پایان افزود: امیدواریم این فناوری به سرعت در کشور گسترش یابد و بتواند در کوتاه‌مدت مُسکنی مؤثر و در بلندمدت راهکاری پایدار برای رفع بحران آب در کشور باشد.

