خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احمدرضا حیدری در گفتگو با ایلنا:

تولید آب از اتمسفر، مُسکنی فوری برای بحران کم‌آبی کشور است

تولید آب از اتمسفر، مُسکنی فوری برای بحران کم‌آبی کشور است
کد خبر : 1723403
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال اقتصادی در حوزه تولید آب تأکید کرد: فناوری تولید آب از اتمسفر می‌تواند در کوتاه‌مدت راهکاری عملی برای کاهش فشار کم‌آبی در استان‌های مختلف کشور باشد و بخش خصوصی آمادگی دارد در این مسیر نقش‌آفرینی گسترده‌تری داشته باشد.

احمدرضا حیدری، فعال اقتصادی در حوزه تولید آب در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص راه حل مشکل کم آبی  کشور اظهار کرد: بیش از یک سال است که همراه با تیم مهندسی و همکارانم در زمینه تولید دستگاه‌های استخراج آب از اتمسفر فعالیت می‌کنیم.

وی افزود: هدف از این کار این است که با استفاده از این فناوری، در کوتاه‌مدت یک راهکار و مُسکنی برای حل بحران کم آبی فراهم کنیم؛ زیرا شرایط کشور به‌گونه‌ای است که فرصت انتظار برای پروژه‌های بلندمدت دانشگاهی وجود ندارد.

ظرفیت‌های تولیدی و همکاری‌های خارجی

حیدری در توضیح چگونگی عملکرد این دستگاه‌ها اظهار کرد: دستگاه‌هایی که طراحی کرده‌ایم از ۳۵ لیتر تا ۱۰ هزار لیتر در روز ظرفیت تولید آب دارند و با مشارکت شرکت‌های آلمانی و حمایت دولت عمان، پروژه‌ها را به مراحل پیشرفته رسانده‌ایم.

وی افزود: پیشنهاد داده‌ایم دستگاه‌هایی با ظرفیت ۱۰ تا ۲۰ هزار لیتر نه تنها برای تولید آب آشامیدنی، بلکه برای مصارف کشاورزی و آبزی‌پروری نیز مورد استفاده قرار گیرند تا بهره‌وری چندمنظوره ایجاد شود.

کاربرد در استان‌های دارای تنش آبی

این فعال اقتصادی در حوزه تولید آب در ادامه گفت: اکنون استان‌هایی مانند خوزستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، مناطق مرکزی و حتی شمال کشور نیاز جدی به آب دارند.

حیدری ادامه داد: این دستگاه‌ها می‌توانند در منازل، ساختمان‌ها، واحدهای صنعتی یا مناطق فاقد منابع پایدار نصب شده و با استفاده از انرژی خورشیدی، در هر شرایط اقلیمی آب تولید کنند.

لزوم حمایت و همراهی نهادهای دولتی

حیدری در خصوص همکاری دولت با این بخش عنوان کرد: انتظار ما این است که نهادهای دولتی با فراهم کردن تریبون و حمایت‌های لازم، بخش خصوصی را همراهی کنند تا بتوانیم بخشی از بار سنگین مدیریت آب را از دوش دولت برداریم.

وی در ادامه گفت: اگر مردم ببینند حتی یک درصد از مشکل آب در حال حل شدن است، اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت و این خود به پیشبرد پروژه‌ها سرعت می‌بخشد.

آمادگی برای همکاری ملی

این فعال اقتصادی حوزه آب در ادامه گفت: ما آماده همکاری کامل با دستگاه‌های مسئول  هستیم و امیدواریم دولت با حمایتی که از ما می‌کند کمک کند  تا در شرایط سخت بحرانی کمبود آب، بتوانیم کمک حال وضعیت کشور و مردم باشیم و حتی اگر بتوانیم به اندازه یک لیوان آب خدمت رسانی کنیم از آن دریغ نخواهیم کرد.

وی در پایان افزود: امیدواریم این فناوری به سرعت در کشور گسترش یابد و بتواند در کوتاه‌مدت مُسکنی مؤثر و در بلندمدت راهکاری پایدار برای رفع بحران آب در کشور باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی