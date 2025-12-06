به گزارش ایلنا؛ پروژه ۳۵ هزار میلیارد تومانی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران امروز با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به بهره‌برداری رسید.

این طرح، ضمن کاهش وابستگی صنایع استان به منابع زاینده‌رود، مصرف انرژی را کاهش داده و ظرفیت تاب‌آوری اصفهان در برابر خشکسالی را افزایش می‌دهد.

