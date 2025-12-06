گزارش تصویری بهرهبرداری از پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران
صبح امروز پانزدهم آذر ماه ۱۴۰۴ پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
به گزارش ایلنا؛ پروژه ۳۵ هزار میلیارد تومانی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران امروز با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به بهرهبرداری رسید.
این طرح، ضمن کاهش وابستگی صنایع استان به منابع زایندهرود، مصرف انرژی را کاهش داده و ظرفیت تابآوری اصفهان در برابر خشکسالی را افزایش میدهد.