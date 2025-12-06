جهانبخش سنجابی‌ شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با ایلنا در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری عراقی‌ها در ایران و بالعکس، گفت: عراقی‌ها در ایران پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری دارند و همچنین ایران نیز در عراق سرمایه‌گذاری‌های متعددی داشته است.

عراق، رتبه اول خرید ملک در ایران در میان خارجی‌ها

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مورد میزان سرمایه‌گذاری عراقی‌ها در ایران، گفت: طی ۱۰ سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری اتباع عراقی در ایران رشد زیادی داشته و در برخی استان‌ها مانند مشهد، قم و تهران جزو بالاترین گروه‌های سرمایه‌گذاران خارجی هستند.

سنجانی شیرازی، مهم‌ترین حوزه‌هایی که عراقی‌ها در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، را اینگونه برشمرد: حوزه نخست، املاک و مستغلات است. عراقی‌ها اقدام به خرید آپارتمان، زمین و واحدهای تجاری و پروژه‌های ساخت‌وساز ویژه زائرین عراقی به ویژه در شهرهایی مانند مشهد، قم، تهران، ارومیه و کیش کرده‌اند.

وی افزود: طبق آمار وزارت اقتصاد، عراقی‌ها چند سال پیاپی رتبه اول خرید ملک توسط خارجی‌ها در ایران بوده‌اند.

سرمایه‌گذاری عراقی‌ها در حوزه گردشگری سلامت ایران

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، دومین حوزه سرمایه‌گذاری عراقی‌ها در ایران را گردشگری و زیارت نام برد و گفت: مشارکت در ساخت هتل، مهمان‌پذیر، زائرسرا و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت (درمان‌های زیبایی، ارتوپدی، IVF و...) در شهرهای مشهد، قم، شیراز و تهران افزایش یافته است.

سنجابی شیرازی با بیان اینکه عراقی‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران نیز روی آورده‌اند، گفت: کارگاه‌های پوشاک، بسته‌بندی خرما و کشمش، مواد غذایی، مشارکت در واحدهای تولید پلاستیک و مصنوعات پلیمری و ایجاد شرکت‌های صادرات- واردات مشترک ازجمله این پروژه‌هاست.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، انرژی و سوخت را ازجمله حوزه‌هایی دانست که عراقی‌ها به صورت محدود در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و گفت: البته این سرمایه‌گذاری در جایگاه‌های سوخت، حمل‌ونقل سوخت و توزیع فرآورده‌ها در ایران در حال رشد است.

مشارکت عراقی‌ها در تجارت اینترنتی و استارتاپ‌های کوچک ایرانی

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، ثبت شرکت‌های فعال در حوزه IT، خدمات بازرگانی، لجستیک و ترخیص کالا و مشارکت در تجارت اینترنتی و استارتاپ‌های کوچک را ازجمله سرمایه‌گذاری‌هایی دانست که عراقی‌ها در حوزه فناوری و خدمات ایران کرده‌اند.

سنجابی شیرازی در پاسخ به این سوال که "آیا پروژه مشترک بزرگ دولتی ایران- عراق داخل ایران وجود دارد؟" گفت: پروژه‌های بزرگ دولتی عراق در داخل ایران محدود است و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها خصوصی بوده‌اند.

سنجابی شیرازی افزود: اما پروژه‌هایی با همکاری دولت‌ها وجود دارد، مثل: پروژه‌های مشترک ایران–عراق (بین دولتی) اعم از راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی مشترک در مرزها، توافق برای ایجاد مناطق آزاد مشترک (شلمچه، پرویزخان که هنوز اجرایی کامل نیست)، پروژه تبادل برق، گاز و انرژی، همکاری در ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل (ریل، جاده، راه‌آهن شلمچه–بصره).

بزرگ‌ترین حوزه‌ سرمایه‌گذاری ایران در عراق، انرژی است

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراقی با تاکید بر اینکه ایران در عراق یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران از نظر نفوذ اقتصادی است، گفت: بزرگ‌ترین حوزه‌ اصلی سرمایه‌گذاری ایران در عراق، انرژی است که در قالب صادرات برق به جنوب و مرکز عراق، صادرات گاز برای نیروگاه‌های بغداد و بصره و ساخت و تعمیر نیروگاه‌های برق در عراق خلاصه می‌شود.

سنجابی شیرازی با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی وارد حوزه ساخت و ساز و مهندسی در عراق شده‌اند، گفت: ساخت جاده و پل، مدرسه‌سازی، ساخت بیمارستان و شبکه آب و فاضلاب ازجمله پروژه‌هایی است که شرکت‌های ایرانی در عراق به آن ورود کرده‌اند.

شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه سرمایه‌گذاری در عراق

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مورد شرکت‌های فعال ایرانی در عراق، گفت: شرکت‌های ایرانی مانند شرکت‌های تابعه قرارگاه‌های عمرانی نظیر خاتم، صانیر، مپنا، کیسون و جهاد نصر سال‌هاست که در عراق فعال‌اند.

سنجابی شیرازی، حوزه سوم فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق را مواد غذایی و FMCG دانست و گفت: تولید و فروش محصولات ایرانی در عراق همچون لبنیات، پوشاک، شوینده‌ها، کاشی و سرامیک، سیمان، فولاد و لوازم خانگی ازجمله این محصولات است.

