خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور مجوز واردات گوشت گاومیش از هند با قیمت 4.5 یورو

صدور مجوز واردات گوشت گاومیش از هند با قیمت 4.5 یورو
کد خبر : 1722421
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت جهادکشاورزی، سقف ارزی قیمت قطعات وکیوم شده گوشت گاومیش از مبداء هند را معادل 4/5 یورو به ازای هر کیلوگرم برای ثبت سفارش واردات اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، فتحی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با ارسال نامه‌ای با قید فوریت، به آهنی رئیس مرکز آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات همان وزارتخانه با موضوع ابلاغ سقف ارزی قطعات وکیوم شده گوشت گاو میش از مبداء هند اعلام کرد: مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که در سامانه موضوعه، قیمت قطعات وکیوم شده گوشت گاومیش از مبداء هند معادل 4/5 یورو به ازای هر کیلوگرم مبنای ثبت سفارش قرارگیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی