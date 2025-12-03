صدور مجوز واردات گوشت گاومیش از هند با قیمت 4.5 یورو

به گزارش ایلنا، فتحی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با ارسال نامه‌ای با قید فوریت، به آهنی رئیس مرکز آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات همان وزارتخانه با موضوع ابلاغ سقف ارزی قطعات وکیوم شده گوشت گاو میش از مبداء هند اعلام کرد: مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که در سامانه موضوعه، قیمت قطعات وکیوم شده گوشت گاومیش از مبداء هند معادل 4/5 یورو به ازای هر کیلوگرم مبنای ثبت سفارش قرارگیرد.

