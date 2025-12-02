در نشست خبری مطرح شد:
۶۰۰ هزار چاه غیرمجاز داریم/ کاهش ۲۰ هزار تنی تولید با تحویل کم آب
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تحویل ناکافی ۵۱ میلیارد مترمکعب آب از سوی وزارت نیرو تولید کشاورزی را تا ۲۰ میلیون تن کاهش میدهد، گفت: این بحران، امنیت غذایی را تهدید میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز (سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴) در نشست خبری "تشریح اهم فعالیتها و اقدامات فنی و زیربنایی و رویدادهای ملی طی سال جاری" که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: همایش روز جهانی خاک امسال با شعار "خاکهای سالم برای شهرهای سالم" با همکاری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.
تغییر اقلیم تهدید جدی برای کشور است
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بزرگترین چالش ما در بخش کشاورزی تغییر اقلیم است، گفت: اگر نتوانیم تغییر اقلیم را کنترل یا تعامل کنیم، تهدید جدی برای کشور خواهد بود.
صفدر نیازی با اشاره به کاهش بارش در کشور، گفت: بارش کشور در بلندمدت از ۲۴۰ میلیمتر در سال گذشته به ۱۴۰ میلیمتر بارش رسید. امسال نیز حتی از این میزان خیلی عقب است. امسال پاییز فوقالعاده خشکی داشتیم و در تهران تنها یک درصد یعنی ۴۰ میلیمتر بارش داشتیم که ۰.۴ درصد است.
وی ادامه داد: در کل کشور تقریباً از بیست و خردهای میلیمتر بارش تقریبا نزدیک به ۵ میلیمتر بارش داریم.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اینها خبرهای خوبی نیست، گفت: برای بخش کشاورزی مخصوصا کشور ما که بخشی از گندم یعنی نزدیک ۶ میلیون تن گندم از دیم تولید میشود آسیب خواهد بود.
وی با اشاره به کاهش شدید بارشها به ۵ میلیمتر در کل کشور (از ۲۵ میلیمتر سال قبل)، هشدار داد که تحویل ناکافی ۵۱ میلیارد مترمکعب آب از سوی وزارت نیرو (در مقایسه با ۹۰ میلیارد مترمکعب سابق) میتواند تولید کشاورزی را تا ۲۰ میلیون تن کاهش دهد؛ این بحران، امنیت غذایی را تهدید میکند و نیاز به الگوی کشت مناسب و تحویل حجمی آب را ضروری میسازد.
۱۰۰ هزار چاه غیرمجاز خشک شده است
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود ۶۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور داریم که بخش بزرگی از آنها در باغ ویلاهای کوچک است.
صفدر نیازی افزود: البته ۱۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور خشک شده است.
کاهش ۲۰ هزار تنی تولید با تحویل کم آب به بخش کشاورزی
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت نیرو برای سال جاری حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر در اختیار بخش کشاورزی قرار داده است. این در حالی است که در سالهای گذشته سخن از ۷۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب به میان میآمد و اکنون نه آن حجم آب وجود دارد و نه آن درصدها.
نیازیشهرکی تأکید کرد: اگر الگوی کشت صحیح اجرا نشود، تحویل حجمی آب سامان نیابد و در اراضی مرغوب صرفاً کشتهای اولویتدار انجام نشود، امکان دستیابی به پایداری تولید و امنیت غذایی وجود نخواهد داشت. کاهش ۲۰ میلیارد مترمکعب آب میتواند به معنای کاهش حدود ۲۰ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی باشد؛ عددی که آثار جدی بر تراز غذایی کشور خواهد داشت.
وی افزود: در صورت نیاز جزئیات بیشتری ارائه خواهد شد و بخش عمده مباحث مربوط به مدیریت آب و کشاورزی نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و هماهنگ است.
۵۰ درصد کانالهای کشور خاکی است
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی نیازمند سرمایهگذاری است و این بخش سرمایهبر است، گفت: در حال حاضر ۷.۵ تا ۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور هست که تاکنون فقط در ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن شبکه سامانههای نوین آبیاری اجرا شده است.
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار شبکه نوین آبیاری اجرا شده است، افزود: با این وجود هنوز ۵۰ درصد کانالهای کشور خاکی و ۵۰ درصد کشت به صورت غرقابی انجام میشود که ادامه این روند نگرانکننده خواهد بود.