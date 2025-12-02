آمارهای صنعت بیمه هم نگران کننده است/ ضریب نفوذ بیمه در دنیا ٧.۴ درصد، در ایران ٢ درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در سی و دومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با عنوان «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیم‌گری مؤثر» اعتماد اظهار داشت: در ١٠٠ روز اول حضورم در وزارت اقتصاد برای سه سال آینده برنامه ریزی انجام شد و ١۵٠ پروژه به زیرمجموعه وزارت اقتصاد ابلاغ شده‌ است. با این اقدام تلاش کردیم یک تصویر کلی در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: برای حوزه بیمه هم برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است، اولین و مهمترین نکته در حوزه بیمه ضریب نفوذ بیمه است که در حال حاضر میانگین ضریب بیمه در دنیا ٧.۴ درصد نسبت به GDP است که این عدد در کشورهای توسعه یافته به ١٠ درصد می‌رسد. اما در ایران ضریب نفوذ بیمه ٢.۴ درصد است که رقم پایینی محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بحث ضریب نفوذ بیمه فاصله ما در کشورهای توسعه یافته در حال افزایش است، در حالیکه هر یک درصد افزایش نفوذ بیمه ٢ تا ۴ دهم درصد با رشد اقتصادی رابطه دارد که یکی از دلایل این رابطه، کاهش ریسک در اقتصاد است.

وقتی درباره افزایش ضریب نفوذ صحبت می‌کنیم، موضوع مهم برقراری رشد عدالت محور است و به دنبال این هستیم که ضریب نفوذ بیمه در کل کشور افزایش پیدا کند و نه فقط در بنگاه‌های خاص.

مدنی‌زاده تاکید کرد: دسترسی تمام مردم ایران به بیمه به ویژه بیمه درمانی و تکمیلی باید افزایش پیدا کند و باید به جایی برسیم که بیمار مستقلی از وضعیت درآمدی و درمان وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند هیچ دغدغه‌ای برای پرداخت هزینه درمان نداشته باشد.

وی افزود: بیمار نباید نیاز به پرداخت به صندوق نداشته باشد و تمام پرداخت باید آتی باشد و بیمه باید به این کمک کند که بسیاری از نسخه‌ها به صورت آنلاین پرداخت شود و بیمه باید منجر به آرامش بیمار شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: همچنین بیمه آتش سوزی و جنگ باید در گسترش ضریب بیمه موثر باشند.

مدنی‌زاده گفت:بحث سلامت نظام بیمه کشور بسیار اهمیت دارد اینکه پرتفو و دارایی بیمه به گونه ای باشد که ریسکی نداشته باشد.

وی افزود: در سالهای گذشته دارایی سمی در ترازنامه بانکها شکل گرفت که بحران آفرین بود و در حال حاضر درباره مسأله ناترازی‌ بانکی اقدامات جدیدی در حال انجام است که سلامت سیستم بانکی را برگرداند اما در این حوزه آمارهای مربوط به صنعت بیمه هم نگران کننده است و اگر نظارت لازم وجود نداشته باشد به بحران تبدیل می‌شود و امیدواریم این تحول در مجموعه بیمه رقم بخورد.

مدنی‌زاده اظهار داشت: در بحث سلامت ترازنامه صنعت بیمه یکی از مولفه‌های مهم استفاده از تکنولوژی‌ها‌ و فناوری‌های دیجیتال است که نظام را داده محور می‌کند و می‌تواند کنترل پیشینی داشته باشد و از بروز بحران جلوگیری خواهد کرد. موضوع دیگر این است که نقش تصدی گری حاکمیت باید کنار گذاشته شود و حاکمیت فقط باید نقش نظارت داشته باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحول دیجیتال در صنعت بیمه بسیار مهم است، افزود: چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت هوشمندی برویم و توسعه پلتفرم یک ضرورت است و در این حوزه شاهد سرمایه چند ده میلیارد دلاری در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم و اگر دیر بجنبیم فاصله ایران از این کشورهای همسایه به شدت افزایش پیدا می‌کند و یکی از موضوعات در انقلاب صنعتی چهارم صنعت بیمه است.

