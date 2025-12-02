مرتضی معتمد، معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد ورود این سازمان به بازار کالاهای اساسی و سایر کالاها برای تنظیم بازار در مواقع مختلف، گفت: این سازمان نیروی وزارت جهاد کشاورزی است و اگر قیمت محصولی به حدی پایین بیاید؛ به گونه‌ای که قیمت محصول در بازار زیر قیمت تمام‌شده برای کشاورز بیاید و بیم آن برود که کشاورز زیان کند و آسیب ببیند وارد عمل خواهد شد.

هدف شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی حمایت از کشاورزان است

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: در چنین مواقعی، برای آنکه کشاورز سرمایه‌اش را از دست ندهد و تولید و کشت او در سال‌های آینده یا در فصل‌های آینده ادامه پیدا کند، «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی» وارد این موضوع می شود.

معتمد با بیان اینکه این شورا در سازمان مرکزی تعاون روستایی فعال است، گفت: این شورا قیمت محصولات مورد نظر را تعیین می کند و سپس دستور به خرید چنین محصولاتی برای تنظیم بازار و حمایت از کشاورز می‌دهد.

خریداری خرما برای تنظیم بازار ماه رمضان

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در حال حاضر قیمت محصولات کشاورزی به نفع کشاورز است و کشاورزان زیان نمی کنند لذا نیازی به مداخله دولت هم نیست.

معتمد در پاسخ به این سوال که «سایر محصولاتی که توسط سازمان تعاون روستایی نگهداری شده و برای مواقع لزوم وارد بازار می شود؟» گفت: ما برای ماه مبارک رمضان خرما از نخلداران خریداری و ذخیره کرده‌ایم.

توزیع خرما در تهران یک هفته قبل از ماه رمضان

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به زمان ورود این خرما به بازار اشاره کرد و گفت: خرمای خریداری‌شده یک هفته قبل از ماه مبارک رمضان و ایام نوروز در تهران و سایر استان‌ها وارد بازار می‌شود.

معتمد افزود: میوه شب عید نیز به مقدار مورد نیاز ازسوی این سازمان خریداری شده است. این میوه در حال حاضر در حال بسته بندی و سورت است.

ذخیره پرتقال در فصل برداشت برای شب عید

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: به طور مثال، الان فصل برداشت پرتقال است. این پرتقال پس از برداشت، سورت و نگهداری و در اسفند ماه بسته‌بندی می‌شود تا برای تهران و سایر استان‌ها ارسال شود.

معتمد با اشاره توزیع این پرتقال در طرح تنظیم بازار میوه شب عید، گفت: میوه شب عید تنها منحصر به پرتقال نیست.

کیوی و سایر محصولات داخلی در سبد میوه شب عید

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به تنوع میوه برای شب عید، گفت: این میوه مانند هر سال است و شامل پرتقال و سیب درختی و خرما می‌شود.

معتمد خاطرنشان کرد: این اختیار هم به کمیته‌های راهبری تنظیم بازار استان‌ها داده شده که اگر محصول دیگری بر اساس ذائقه و میل و خواست مردم استان مربوطه نیاز است می توانند از محصولات داخلی به سبد میوه شب عید اضافه کنند. به طور مثال، ممکن است یک استان بخواهد کیوی هم به این سبد اضافه کند که در حال حاضر، امکان این کار را دارد.

