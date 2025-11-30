خبرگزاری کار ایران
انتقاد آستانه از حمله به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله نفت خزر

قزاقستان به‌دلیل حمله پهپادی به پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر در پایانه نووروسیسک روسیه از اوکراین انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه قزاقستان روز یکشنبه (نهم آذر) اعلام کرد که به حمله پهپادی اوکراین به پایانه کنسرسیوم خط لوله  نفت خزر در دریای سیاه که بیش از یک درصد نفت جهان را مدیریت می‌کند، اعتراض دارد.

کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) روز شنبه اعلام کرد: پس از آسیب قابل‌توجه به پایانه این تأسیسات در دریای سیاه بر اثر حمله پهپادی نیروی دریایی اوکراین، عملیات این تأسیسات متوقف شده است.

وزارت امور خارجه قزاقستان در بیانیه‌ای تأکید کرد این حادثه یک حمله عمدی دیگر به زیرساخت‌های حیاتی کنسرسیوم خط لوله بین‌المللی خزر در آب‌های پایانه نووروسیسک بوده است.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه قزاقستان، این حادثه سومین اقدام تجاوزکارانه علیه یک تأسیسات منحصراً غیرنظامی است که فعالیت آن با هنجارهای حقوق بین‌الملل محافظت می‌شود.

