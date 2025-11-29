خبرگزاری کار ایران
حفاری چاه‌های توسعه‌ای بلال آغاز شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز عملیات حفاری چاه‌های توسعه‌ای در میدان بلال با اتکا به تخصص مهندسان ایرانی خبر داد؛ اقدامی که به گفته وی گام راهبردی در تقویت پایداری تأمین گاز کشور به‌شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا از شرکت ملی نفت، حمید بورد با اعلام این خبر گفت: آغاز حفاری در میدان بلال نقطه عطفی در روند توسعه ظرفیت تولید گاز کشور است و می‌تواند در کاهش ناترازی انرژی نقش مؤثر داشته باشد. 

ورود پروژه به این مرحله، آغاز دوره‌ تازه از تلاش‌های فنی و مهندسی برای افزایش تاب‌آوری شبکه انرژی کشور است.

بورد با قدردانی از حمایت‌های وزیر نفت و همکاری نزدیک شرکت نفت و گاز پارس و گروه پتروپارس گفت که پیشبرد طرح توسعه میدان بلال حاصل هماهنگی سازنده میان کارفرما و پیمانکار است.

هم‌زمانی حفاری، ساخت عرشه و اجرای خطوط لوله نشان‌دهنده توان فنی و مدیریتی متخصصان داخلی است و پروژه طبق زمان‌بندی پیش می‌رود.

با آغاز حفاری و ادامه عملیات ساخت و نصب، طرح توسعه میدان بلال با شتاب مطلوب به مرحله آماده‌سازی نهایی برای تولید گاز نزدیک می‌شود.

