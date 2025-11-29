به گزارش ایلنا از شرکت ملی نفت، حمید بورد با اعلام این خبر گفت: آغاز حفاری در میدان بلال نقطه عطفی در روند توسعه ظرفیت تولید گاز کشور است و می‌تواند در کاهش ناترازی انرژی نقش مؤثر داشته باشد.

ورود پروژه به این مرحله، آغاز دوره‌ تازه از تلاش‌های فنی و مهندسی برای افزایش تاب‌آوری شبکه انرژی کشور است.

بورد با قدردانی از حمایت‌های وزیر نفت و همکاری نزدیک شرکت نفت و گاز پارس و گروه پتروپارس گفت که پیشبرد طرح توسعه میدان بلال حاصل هماهنگی سازنده میان کارفرما و پیمانکار است.

هم‌زمانی حفاری، ساخت عرشه و اجرای خطوط لوله نشان‌دهنده توان فنی و مدیریتی متخصصان داخلی است و پروژه طبق زمان‌بندی پیش می‌رود.

با آغاز حفاری و ادامه عملیات ساخت و نصب، طرح توسعه میدان بلال با شتاب مطلوب به مرحله آماده‌سازی نهایی برای تولید گاز نزدیک می‌شود.

