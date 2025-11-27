معاون وزیر کشاورزی:
تراز تجاری بخش کشاورزی کشور سه میلیارد دلار بهبود یافت
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی کشور در سال گذشته با وجود مشکلات و تحریمها، سه میلیارد دلار بهبود یافته و این دستاورد نتیجه تلاش شرکتهای دانشبنیان و همدلی فعالان این بخش است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا گل محمدی روز پنجشنبه در چهارمین جشنواره ملی انار ساوه با اشاره به رشد مثبت بخش کشاورزی در سال جاری، افزود: علیرغم چالشهای جدی همچون بحران آب و تغییر اقلیم، نرخ رشد این بخش از منفی ۲.۶ درصد به مثبت ۳.۲ درصد رسید.
وی بیان کرد: همچنین تراز تجاری کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی هشت میلیارد دلار کاهش یافت که نشاندهنده بهبود سه میلیارد دلاری است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: این سازمان با دراختیار داشتن ۱۷ درصد محققان کشور، بیش از ۹۰ درصد نهادههای فناورانه کشاورزی را تولید میکند و اکنون بیش از پنج و نیم میلیون نمونه ژنتیکی در آن نگهداری میشود.
گلمحمدی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان ساوه به عنوان پایتخت انار ایران گفت: قدیمیترین ایستگاه تحقیقات انار کشور در این شهر قرار دارد و از میان ۱۲ رقم تجاری معرفیشده، چهار رقم متعلق به استان مرکزی است.
وی بیان کرد: طرحهای فناورانه همچون سایبان برای جلوگیری از ترکیدگی و آفتابسوختگی انار نیز به مرحله اجرا رسیده و محصول انار ایران امروز بهعنوان محصولی سالم و ارگانیک شناخته میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از مسئولان، کشاورزان، باغداران و اصحاب رسانه تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه، همراهی همه بخشها میتواند به حل چالشهای کشاورزی کمک کند و جشنوارههایی همچون جشنواره ملی انار نقش مهمی در این مسیر دارند.