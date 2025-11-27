تراز تجاری بخش کشاورزی کشور سه میلیارد دلار بهبود یافت

به گزارش ایلنا، غلامرضا گل محمدی روز پنجشنبه در چهارمین جشنواره ملی انار ساوه با اشاره به رشد مثبت بخش کشاورزی در سال جاری، افزود: علی‌رغم چالش‌های جدی همچون بحران آب و تغییر اقلیم، نرخ رشد این بخش از منفی ۲.۶ درصد به مثبت ۳.۲ درصد رسید.

وی بیان کرد: همچنین تراز تجاری کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی هشت میلیارد دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده بهبود سه میلیارد دلاری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: این سازمان با دراختیار داشتن ۱۷ درصد محققان کشور، بیش از ۹۰ درصد نهاده‌های فناورانه کشاورزی را تولید می‌کند و اکنون بیش از پنج و نیم میلیون نمونه ژنتیکی در آن نگهداری می‌شود.

گل‌محمدی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان ساوه به عنوان پایتخت انار ایران گفت: قدیمی‌ترین ایستگاه تحقیقات انار کشور در این شهر قرار دارد و از میان ۱۲ رقم تجاری معرفی‌شده، چهار رقم متعلق به استان مرکزی است.

وی بیان کرد: طرح‌های فناورانه همچون سایبان برای جلوگیری از ترکیدگی و آفتاب‌سوختگی انار نیز به مرحله اجرا رسیده و محصول انار ایران امروز به‌عنوان محصولی سالم و ارگانیک شناخته می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از مسئولان، کشاورزان، باغداران و اصحاب رسانه تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، همراهی همه بخش‌ها می‌تواند به حل چالش‌های کشاورزی کمک کند و جشنواره‌هایی همچون جشنواره ملی انار نقش مهمی در این مسیر دارند.

