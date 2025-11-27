لیست خودروهای وارداتی برای عرضه در آذرماه+لینک ثبت نام
سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی از شنبه (۱۵ آذرماه) برای ۷ مدل خودرو از قیمت ۲ تا ۴.۸ میلیارد تومانی برای خریداران فعال است.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی؛ متقاضیان تا روز شنبه ۱۵ آذر ماه میتوانند پس از وکالتی کردن حساب، در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir ثبت نام کنند.
مهلت افتتاح حساب وکالتی
همچنین علاقهمندان به خرید خودروهای خارجی تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۰ آذر فرصت دارند یکی از حسابهای خود را نزد بانکهای واجد شرایط به نام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی؛ وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کنند و تنها حسابهایی که دقیقاً با عنوان تعیینشده وکالتی شوند امکان ثبتنام خواهند داشت.
لینک ثبت نام خودروهای وارداتی
براساس این گزارش؛ پس از پایان مهلت وکالتیکردن حساب و تا روز شنبه ۱۵ آذر، امکان ثبتنام و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان موجود در فهرست مجاز سامانه salecars.ir فراهم میشود.
گفتنی است؛ در اطلاعیه نخست عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه ۶ مدل خودرو برای انتخاب متقاضیان درج شده بود که در اصلاحیه این اطلاعیه خودروی سوزوکی نیز به این فهرست اضافه شد.
مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبتنام خودروهای وارداتی تا ۱۰ آذر
در اطلاعیه منتشرشده همچنین تأکید شده است قیمت خودروهای درجشده در سامانه مربوط به بهای آنها در مبادی ورودی کشور است و هزینههای بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شمارهگذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل به قیمت نهایی افزوده خواهد شد.
شرکتهای عرضهکننده موظفاند تمامی ضوابط ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را رعایت کرده و قراردادهای فروش را کاملاً مطابق آییننامه سازمان حمایت منعقد کنند. هرگونه درج بند خارج از چارچوب، اخذ وجه اضافه یا تحویل خارج از مهلت قانونی مشمول مسئولیت حقوقی برای شرکت خواهد بود.
سامانه همچنین از متقاضیان خواست پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی شرایط و اسناد مرتبط را بهطور کامل مطالعه کنند؛ زیرا پرداخت وجه یا امضای قرارداد به معنای پذیرش کامل شرایط است و ادعای بیاطلاعی پذیرفته نمیشود.
این اطلاعیه با استناد به مجوزهای صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و منتشر شده است.
همچنین افرادی که در ۲۴ ماه گذشته در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برنده شدهاند، مجاز به ثبتنام مجدد نیستند.