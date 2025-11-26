خبرگزاری کار ایران
نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن در گفت‌وگو با ایلنا:

خواسته مهم رهبری از مسئولان، خانه‌دار کردن محرومان است

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن گفت: سالانه گزارش جامعی از وضعیت تامین مسکن و اقدامات انجامی را تقدیم حضرت آقا می‌کنیم و همواره در دیدارها جویای تامین مسکن مردم به ویژه مسکن محرومان هستند.

حجت الاسلام و المسلمین حسین روحانی نژاد، نماینده ولی فقیه و رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اهمیت موضوع تامین مسکن مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد اظهار داشت: بنیاد مسکن دو ماموریت اصلی تامین مسکن محرومان و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده را بر عهده دارد که در راستای تحقق این رسالت و ماموریت محول شده، اخیرا ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان را آغاز کرده است و همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن بازسازی یا تعمیر شده است. 

وی ادامه داد: بنیاد مسکن یک سرمایه اجتماعی بزرگی محسوب می‌شود که متعلق به ولایت فقیه است و ما در بنیاد مسکن بر این باور هستیم که هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به مردم نیست. 

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به دغدغه رهبری و پرسش ایشان از مسئولان مرتبط با بخش مسکن درباره وضعیت مسکن مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد گفت: آخرین گزارشی که از وضعیت مسکن به حضرت آقا ارایه کردیم، گزارشی درباره جنگ ۱۲ روزه و وضعیت بازسازی واحدهای آسیب دیده بوده است و ایشان دغدغه رفع مشکل خانواری که خانه خود را در جنگ از دست دادند را داشتند. 

روحانی نژاد تاکید کرد: سالانه گزارش جامعی از وضعیت تامین مسکن و اقدامات انجام را تقدیم حضرت آقا می‌کنیم و همواره در دیدارها جویای تامین مسکن مردم به ویژه مسکن محرومان هستند. 

وی افرود: خواسته مقام معظم رهبری این بوده که در شرایط وقوع حوادث و سوانح طبیعی، به سرعت وارد عمل شویم و دغدغه مسکن و سرپناه افراد آسیب دیده را رفع و زیان آن‌ها در بخش مسکن را جبران کنیم و افراد آسیب دیده را به زندگی برگردانیم. خواسته مهم دیگر حضرت آقا توجه به مسکن محرومان است و به این موضوع بسیار فکر می‌کنند و دغدغه‌مند هستند.

علت انحراف ستون فقرات