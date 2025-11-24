خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحویل ۳۹۱ میلیون لیتر نفت‌کوره کم‌سولفور به نیروگاه‌ها

تحویل ۳۹۱ میلیون لیتر نفت‌کوره کم‌سولفور به نیروگاه‌ها
کد خبر : 1718215
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تحویل ۳۹۱ میلیون لیتر نفت‌کوره کم‌سولفور به چهار نیروگاه حرارتی تا پایان آبان خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدصادق عظیمی‌فر با اعلام عزم دولت چهاردهم در کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی کشور اظهار کرد: تولید و تحویل نفت‌کوره کم‌سولفور در دو ماه گذشته همسو با تکمیل زنجیره تأمین سوخت، عملیاتی شد که با این اقدام نه‌تنها بخشی از سوخت نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود، بلکه تأثیرات زیست‌محیطی ناشی از آلاینده‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه تا پایان آبان‌ امسال، در مجموع ۳۹۱ میلیون لیتر نفت‌کوره کم‌سولفور به چهار نیروگاه حرارتی تحویل شده است، گفت: تولید نفت‌کوره کم‌سولفور ازجمله اقدام‌هایی است که در فصل زمستان و پیک مصرف نقش قابل‌توجهی در صرفه‌جویی مصرف سوخت‌های اصلی نیروگاه‌ها از جمله نفت‌گاز نیروگاهی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب