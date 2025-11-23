رئیس اتاق اصناف ایران:
افزایش ۲۵۰ درصدی تقاضای کالا در جنگ ۱۲ روزه/ کمبود کالایی نداریم
رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم معارفه بسیج تخصصی اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای با بیان اینکه گرانی هست ولی کمبود کالا نداریم، گفت: تقاضای مردم برای کالا در جنگ ۱۲ روزه ۲۵۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران امروز (یکشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۴) در مراسم معارفه بسیج تخصصی اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، گفت: همزمانی راهاندازی بسیج تخصصی اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای با شب شهادت حضرت فاطمه را به فال نیک میگیریم.
نوده فراهانی ادامه داد: ما در اکثر اتحادیههایمان در سراسر کشور پایگاه بسیج داریم و اعضای آن، اصناف کشور هستند. تشکیل بسیج فروشگاههای زنجیرهای نیز انسجامی میان ما و فروشگاههای زنجیرهای به وجود خواهد آورد.
وی با اشاره به تابآوری اصناف در جنگ 12 روزه، گفت: خرید مردم در مدت جنگ 12 روزه 200 تا ۲۵۰ درصد افزایش یافت.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: یکی از اهداف دشمن در این جنگ، خالی شدن قفسههای مغازهها بود، زیرا انبارها و باراندازها را میتوان کنترل کرد، ولی انبارهای خانگی را به هیچ عنوان نمیتوان کنترل کرد.
به گفته نودهفراهانی، زمانی میتوان انبارهای خانگی را کنترل کرد که هر وقت هر کسی به قفسه مغازهها یا فروشگاهها نگاه میکند، قفسههای مغازهها پر باشد.
وی ادامه داد: الحمدالله با همت اصناف و فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای سطح شهر این اتفاق در کشور ما نیفتاد.
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد وضعیت آرد و نان در شهرهای شمالی در جنگ 12 روزه، گفت: بعد از سه، چهار روز از آغاز جنگ و با افزایش مسافرتها به شمال کشور، برنامهریزی شد که توزیع آرد از طریق قرارگاه شهید سلامی و وزارت کشور در نانوایی های استان گیلان و مازندران و شهرهای دیگر افزایش یابد تا با کمبود آرد روبهرو نشوند. این نشاندهنده انسجام و اتحاد و همدلی و همگامی بود.
نوده فراهانی در مورد وضعیت بازار کالاها در سطح فروشگاه ها و اصناف، گفت: البته ما گرانی در کشور داریم، ولی خدا را شکر که کمبود اصلاً نداریم. این خودش نعمتی است، ولی گرانی هست و گرانی را نمیتوانیم رد کنیم.
نقش پررنگ فروشگاه های زنجیره ای در تامین کالا در دوران جنگ
محمدعلی خراسانی، رئیس جدید اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در این مراسم، گفت: تمام تلاش ما در فروشگاههای زنجیرهای به ویژه در جنگ ۱۲ روزه این بود که آرامش را با همبستگی و همراهی بیشتر ایجاد کنیم.
وی افزود: بسیج از نگاه ما یک مجموعه نیست، بلکه یک تفکر و رویکرد مدیریتی و رویکردی مبتنی بر تعهد، تخصص، مسئولیتپذیری و خدمترسانی است. در صنعت خردهفروشی هم بسیج می تواند به عنوان یک موتور محرک برای تحول و پیشرفت باشد.
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با اشاره به سهم بازار ۱۵ درصدی این فروشگاه ها، گفت: به هر جهت فروشگاه زنجیرهای با ۱۵ درصد سهم بازار اثرگذاری خوبی را می تواند در کشور داشته باشد چه در جهت آرامش در توزیع کالا و چه در جهت تامین کالا.
خراسانی با بیان اینکه پر بودن قفسه فروشگاه های زنجیره ای آرامش و اطمینان خاطری برای مردم ایجاد کرده است، گفت: در جنگ ۱۲ روزه تلاش ما این بود که خدمترسانی ما به گونهای باشد که بتوانیم آرامش را در جامعه ایجاد کنیم.
وی با اشاره به تاب آوری بالای فروشگاه ها گفت: تابآوری فروشگاه های زنجیره ای تا یکی دو ماه و بعضا سه ماه در برخی از کالاهاست و لازمه این تاب آوری بازنگه داشتن فروشگاه ها در جنگ بود.
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای ادامه داد: از همان روز اول که دقیقاً روز 23 خردادماه بود، به تمام اعضای اتحادیه نامه زدیم و اعلام کردیم که هیچ یک از فروشگاه های زنجیرهای در سراسر کشور تحت هیچ عنوان مجاز به تعطیلی نیستند و حضور کامل و فعال تمام واحدها الزامی است. موضوع دوم در همین نامه تاکید بر این شد که تخفیفات و شرایط فروش باید مطابق رده گذشته باشد و هیچ تخفیفی حذف نشود.
خراسانی ادامه داد: در این مدت، تاکید کردیم که فروشگاهها، کالاهای اساسی و ضروری را در اولویت اول قرار بدهند و این اتفاق افتاد.