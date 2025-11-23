آغاز مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی

به گزارش ایلنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های عامل کشور، دستور ایجاد حساب‌های وکالتی برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی را صادر کرد.

این نامه که به امضای محمود علی‌محمدی حاجی‌زاده رسیده، با اشاره به آغاز مرحله جدید ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش، از بانک‌ها خواسته است شرایط لازم برای افتتاح حساب‌های وکالتی را برای متقاضیان فراهم کنند.

بر اساس این ابلاغیه، بانک‌ها موظف‌اند درخواست رسمی متقاضیان را با سربرگ و مهر بانک دریافت کرده و اطلاعات مربوط به مسدودی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، واریزی به نام «خودرو وارداتی»، را تا پایان روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ به‌صورت مکتوب و شفاف ارسال کنند.