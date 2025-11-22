خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر صمت در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد؛

دور جدید عرضه ۴ هزار خودروی وارداتی تا پایان هفته

دور جدید عرضه ۴ هزار خودروی وارداتی تا پایان هفته
کد خبر : 1717663
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه ۴ هزار دستگاه خودرو وارداتی در سامانه عرضه خودروهای وارداتی تا پایان این هفته داد.

سید‌ حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه دور جدید عرضه خودروهای وارداتی تا پایان هفته انجام خواهد شد، گفت: احتمالا اواخر هفته یا اول هفته آینده حدود   ۴​ هزار خودروی وارداتی عرضه می‌شود.

 ۴​ هزار خودروی وارداتی عرضه می‌شود

عاملی در مورد تعداد خودروهای عرضه شده در این دور از فروش، گفت: چون هنوز جمع بندی این طرح در حال انجام است تعداد دقیق مشخص نیست، ولی تقریبا  ۴ هزار دستگاه خودرو در این دور از فروش، به مشتریان عرضه می‌شود. 

قرعه‌کشی میان متقاضیان خودروهای وارداتی 

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در مورد مراحل عرضه خودروها به متقاضیان خودروهای وارداتی، گفت: فرصتی برای درج آگهی فروش خودرو و بازکردن حساب وکالتی به مردم داده خواهد شد و بعد ثبت نام انجام می گیرد. 

عاملی ادامه داد: بعد از ثبت نام متقاضیان، اگر تقاضای خودرویی بیش از تعداد خودرو باشد، برای آن قرعه‌کشی انجام و نتایج قرعه کشی هم خدمت متقاضیان اعلام خواهد شد. 

خودروهای برقی در سامانه عرضه نمی شوند

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «بین این خودروها، خودروهای برقی هم هستند یا فقط بنزینی عرضه می شود؟» گفت: برقی‌ها مشمول عرضه در سامانه نیستند مگر اینکه خود شرکت‌های واردکننده خودرو درخواست عرضه در سامانه را بدهند.

عاملی افزود: تلاش می‌کنیم تا آگهی عرضه خودروهای وارداتی تا پایان هفته منتشر شود. حساب وکالتی متقاضیان مثل سابق ۵۰۰ میلیون تومان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب