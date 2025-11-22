معاون وزیر صمت در گفتوگو با ایلنا خبر داد؛
دور جدید عرضه ۴ هزار خودروی وارداتی تا پایان هفته
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه ۴ هزار دستگاه خودرو وارداتی در سامانه عرضه خودروهای وارداتی تا پایان این هفته داد.
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه دور جدید عرضه خودروهای وارداتی تا پایان هفته انجام خواهد شد، گفت: احتمالا اواخر هفته یا اول هفته آینده حدود ۴ هزار خودروی وارداتی عرضه میشود.
۴ هزار خودروی وارداتی عرضه میشود
عاملی در مورد تعداد خودروهای عرضه شده در این دور از فروش، گفت: چون هنوز جمع بندی این طرح در حال انجام است تعداد دقیق مشخص نیست، ولی تقریبا ۴ هزار دستگاه خودرو در این دور از فروش، به مشتریان عرضه میشود.
قرعهکشی میان متقاضیان خودروهای وارداتی
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت در مورد مراحل عرضه خودروها به متقاضیان خودروهای وارداتی، گفت: فرصتی برای درج آگهی فروش خودرو و بازکردن حساب وکالتی به مردم داده خواهد شد و بعد ثبت نام انجام می گیرد.
عاملی ادامه داد: بعد از ثبت نام متقاضیان، اگر تقاضای خودرویی بیش از تعداد خودرو باشد، برای آن قرعهکشی انجام و نتایج قرعه کشی هم خدمت متقاضیان اعلام خواهد شد.
خودروهای برقی در سامانه عرضه نمی شوند
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «بین این خودروها، خودروهای برقی هم هستند یا فقط بنزینی عرضه می شود؟» گفت: برقیها مشمول عرضه در سامانه نیستند مگر اینکه خود شرکتهای واردکننده خودرو درخواست عرضه در سامانه را بدهند.
عاملی افزود: تلاش میکنیم تا آگهی عرضه خودروهای وارداتی تا پایان هفته منتشر شود. حساب وکالتی متقاضیان مثل سابق ۵۰۰ میلیون تومان است.