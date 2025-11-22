اعلام قیمت طلا و سکه اول آذرماه ۱۴۰۴
قیمت طلا و سکه امروز شنبه یکم آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز شنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۶۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۱ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید.
همچنین سکه امامی ۱۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.