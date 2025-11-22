به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، در ادامه رایزی‌های در راستای تقویت «دیپلماسی فناوری» و توسعه همکاری‌های قاره‌ای، در دیدار با وزرای ارتباطات کنیا و الجزایر مذاکرات گسترده‌ای درباره توسعه بازار، هم‌افزایی‌های قاره‌ای و فعال‌سازی همکاری‌های رو به گسترش ایران در حوزه‌های دولت هوشمند، صنعت فضایی، اقتصاد دیجیتال و امنیت سایبری انجام داد.

گفتگوهای ایران و الجزایر؛ تمرکز بر دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال و همکاری‌های فضایی

در دیدار هاشمی با سید علی زروقی، وزیر پست و مخابرات جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر؛ دو طرف درباره توسعه همکاری‌ها در حوزه دولت هوشمند، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، اقتصاد دیجیتال، صنعت فضایی، امنیت سایبری و اتصال منطقه‌ای گفتگو کردند.

وزیر ارتباطات کشورمان در این دیدار با تشریح اولویت‌های ایران در مسیر تحول دیجیتال، گفت ایران هدف‌گذاری کرده است سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برساند و توسعه اکوسیستم دولت هوشمند یکی از ارکان این برنامه است. او با اشاره به رشد شبکه‌های ارتباطی در ایران، اعلام کرد بیش از ۲۴۰۰ سایت نسل پنجم در کلان‌شهرها فعال است و توسعه نسل چهارم نیز در قالب «خدمات عمومی اجباری» برای پوشش روستاها ادامه دارد.

هاشمی پیشرفت‌های ایران در صنعت فضایی را «قابل اتکا برای همکاری‌های مشترک» عنوان کرد و توضیح داد توان داخلی در حوزه طراحی ماهواره‌ها، ایستگاه‌های زمینی و خدمات فضاپایه می‌تواند زمینه پروژه‌های مشترک با الجزایر را فراهم کند. او همچنین تجربه ایران در مقابله با تهدیدهای ترکیبی و مدیریت بحران‌های ارتباطی را یکی از محورهای مهم همکاری دانست و تأکید کرد برخی تفاهم‌های گذشته میان دو کشور هنوز عملیاتی نشده و باید مسیر همکاری‌ها بازبینی و فعال شود.

در ادامه گفتگو، سید علی زروقی، وزیر پست و مخابرات الجزایر، با اشاره به گذشت یک سال از آغاز مسئولیتش گفت این کشور در توسعه فیبرنوری به پیشرفت قابل‌توجهی رسیده و تاکنون سه میلیون خانوار به شبکه FTTH متصل شده‌اند؛ پروژه‌ای که تا سال ۲۰۲۷ به تکمیل خواهد رسید. او همچنین از برنامه‌های الجزایر برای توسعه پوشش 4G در مناطق دورافتاده و ظرفیت‌های این کشور در مخابرات فضایی، از جمله خدمات GIS و اینترنت ماهواره‌ای، سخن گفت.

زروقی تفاهم‌نامه سال ۲۰۲۳ میان الجزایر و پارک فناوری ایران را ظرفیت مهمی برای گسترش همکاری‌های فناورانه دانست و بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های هوش مصنوعی، امنیت سایبری، فضایی و کابل‌های زیردریایی تأکید کرد.

در پایان این دیدار، وزیر ارتباطات کشورمان پیشنهاد کرد همکاری‌های مشترک در حوزه FTTH، شبکه دسترسی ثابت، پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های نوین وارد فاز عملیاتی شود. او از وزیر مخابرات الجزایر برای سفر به ایران دعوت کرد تا از نزدیک با توانمندی شرکت‌های ایرانی، زیرساخت‌های ارتباطی و پروژه‌های دولت هوشمند آشنا شود.

توسعه همکاری‌های ایران و کنیا؛ تمرکز بر سیاست‌گذاری، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال

در دیدار هاشمی با ویلیام کابوگو گیتائو، وزیر ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کنیا؛ دو طرف درباره تقویت همکاری‌های قاره‌ای، تبادل تجربیات سیاست‌گذاری و توسعه پروژه‌های مشترک اقتصادی گفتگو کردند.

هاشمی جایگاه کنیا در شرق آفریقا و نقش این کشور در اتحادیه مخابرات آفریقا را «ظرفیتی مهم برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای» دانست و با اشاره به پیشرفت‌های ایران در توسعه دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی سامانه‌های خدمات عمومی و شکل‌گیری پلتفرم‌های سراسری کسب‌وکار، پیشنهاد کرد این تجربیات در قالب دوره‌های آموزشی مشترک و نشست‌های تخصصی در اختیار طرف کنیایی قرار گیرد.

او رشد اقتصاد دیجیتال در آفریقا را فرصتی راهبردی برای تعریف پروژه‌های مشترک میان شرکت‌های ایرانی و مراکز نوآوری کنیا دانست و از آمادگی ایران برای همکاری در حوزه حکمرانی اینترنت، تاب‌آوری شبکه، مقابله با تهدیدهای ترکیبی و امنیت سایبری خبر داد.

ویلیام کابوگو گیتائو نیز در این دیدار ضمن ابراز علاقه به توسعه همکاری‌ها، بر اهمیت مشارکت دو کشور در امنیت سایبری، شبکه‌های داده، تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و مدیریت بحران‌های ارتباطی تأکید کرد. او خواستار شکل‌گیری تعاملات فنی میان متخصصان دو کشور و توسعه همکاری‌ها در حوزه مراکز داده و اقتصاد دیجیتال شد.

