به گزارش ایلنا از وزارت نفت، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و واسطه‌های حمل‌ونقل که فروش نفت ایران را تسهیل می‌کنند، تحریم شده‌اند. هدف از این اقدام، کاهش درآمد نفتی ایران و اعمال فشار حداکثری بر تهران اعلام شده است.

پیش‌تر نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و شماری از مدیران ارشد این وزارتخانه را در چارچوب تحریم‌های گسترده بخش انرژی ایران مورد هدف قرار داده بود.

کارشناسان، این اقدام را شدیدترین تحریم آمریکا علیه بخش نفت ایران در سال ۲۰۲۵ ارزیابی می‌کنند.

