خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه نفتی ایران

تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه نفتی ایران
کد خبر : 1717187
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی خصمانه با هدف کاهش درآمد نفتی، یک شبکه از شرکت‌های پوششی و واسطه‌های حمل‌ونقل تسهیل‌کننده فروش نفت ایران را تحریم کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و واسطه‌های حمل‌ونقل که فروش نفت ایران را تسهیل می‌کنند، تحریم شده‌اند. هدف از این اقدام، کاهش درآمد نفتی ایران و اعمال فشار حداکثری بر تهران اعلام شده است.

پیش‌تر نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و شماری از مدیران ارشد این وزارتخانه را در چارچوب تحریم‌های گسترده بخش انرژی ایران مورد هدف قرار داده بود.

کارشناسان، این اقدام را شدیدترین تحریم آمریکا علیه بخش نفت ایران در سال ۲۰۲۵ ارزیابی می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب