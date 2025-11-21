خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود نیروگاه‌های خانگی به بورس سبز

ورود نیروگاه‌های خانگی به بورس سبز
کد خبر : 1717122
لینک کوتاه کپی شد.

با رسیدن به گردش مالی حدود هشت هزار و‌ پانصد میلیارد تومانی در بورس سبز، ورود نیروگاه‌های خانگی اکنون به ویژه در شهرستان‌ها جذاب شده است.

به گزارش ایلنا از ساتبا، مهدی حسینی، مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا عنوان کرد: دغدغه اصلی در حوزه خانگی و شهری، جذابیت اقتصادی در کنار تأمین انرژی بود که با دو محرک نهاد تجمیع کننده برق سبز و اینورتر هیبریدی توسعه مضاعفی پیدا شده و به رشد ۵۰ درصد رسیده ایم.

‌ وی گفت: با رسیدن به گردش مالی حدود هشت هزار و‌ پانصد میلیارد تومانی در بورس سبز، ورود نیروگاه‌های خانگی اکنون به ویژه در شهرستان‌ها جذاب شده است و با توجه به افزایش الزام ۲۰ درصد صنایع به تامین برق سبز، تقاضای پایداری برای عرضه کنندگان کوچک و بزرگ خورشیدی شکل گرفته است.

مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا خاطرنشان کرد:افراد می‌توانند با نصب نیروگاه در خانه یا حتی در آپارتمان‌های نوساز، درآمدزایی داشته و برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق کنند. در مجموع توسعه تولیدات پراکنده تجدیدپذیر مانند تامین آب یک استخر بزرگ بوده که باعث می شود همه تولیدات در آن جاری شده و در مجموع کسری برق و خاموشی‌ها کاهش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب