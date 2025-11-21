امکان تماس ایرانیان خارج از کشور با «فواد ۱۲۸» فراهم شد
سازمان اداری و استخدامی کشور از اتصال نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» خبر داد.
به گزارش ایلنا، نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در دانمارک، ترکیه، تونس و دهها کشور دیگر بهدنبال همکاری مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور خارجه به سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» متصل شدند.
از این پس، ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند تجربه دریافت خدمات کنسولی خود اعم از کیفیت، نحوه ارائه خدمات، تاخیرها یا مشکلات احتمالی را از دو مسیر ثبت و پیگیری کنند:
تماس از داخل کشور: ۱۲۸
تماس از خارج کشور: +۹۸ ۹۳۷ ۱۲۸ ۰۰۰۰
براساس این گزارش، همه درخواستها، انتقادات و شکایات ثبتشده، بهصورت مستقیم در فواد دریافت و در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری میشود تا هیچ صدایی، حتی هزاران کیلومتر دورتر از وطن، بیپاسخ نماند.
این اقدام گامی مؤثر در صیانت از حقوق ایرانیان در سراسر جهان، ارتقای کیفیت خدمات کنسولی، نمادی از رویکرد دولت در توجه به کرامت شهروندان و ایجاد پیوند مستحکمتر میان ایرانیان خارج از کشور و نظام اداری جمهوری اسلامی ایران است.
سامانه فواد ۱۲۸ یک سامانه ملی برای ثبت شکایت فوری از عملکرد نظام اداری است که پیگیری را تا پاسخ نهایی انجام میدهد.