افزایش میل کارمندان به بازنشستگی با لایحه جدید دولت

به گزارش ایلنا، ذبیح اله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور 1404 در خصوص برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان گفت: ️اصلاحیه ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری را بعد از 11 سال با هدف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارایه کرده‌ایم.

وی افزود: این لایحه عدم تمایل به بازنشستگی و افزایش چسبندگی کارمند به دولت (بخاطر شکاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان) را تا حد زیادی کنترل می‌کند.

سلمانی گفت: لایحه پیشنهادی برای اصلاحیه ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر تامین معیشت بازنشستگان در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان نیز موثر است.

به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، در قانون برنامه هفتم نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان معادل 90% دریافتی شاغلان، پیش‌بینی شده و تدریجاً در حال اجرا است.

وی افزود، شکاف محسوس بین مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری از یک سو و ناترازی در صندوق بازنشستگی از سوی دیگر ملاک‌های اصلی ما برای ارایه این پیشنهاد بوده است.

وی در ادامه گفت: چابکسازی و اصلاح ساختارها و همچنین کاهش 15% نیروی انسانی تکلیف قانونی در برنامه هفتم است که مصمم به انجام آن هستیم. برنامه فوریت‌های اداری را با هدف اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی و نظارت برکارآمدی نظام اداری کشور اجرا کرده‌ایم.

سلمانی در خاتمه گفت: انتظار داریم که همه رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی در حمایت از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ما را همراهی نمایند.

