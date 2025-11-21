افزایش میل کارمندان به بازنشستگی با لایحه جدید دولت
لایحه پیشنهادی برای اصلاحیه ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر تامین معیشت بازنشستگان با افزایش میل به بازنشستگی، در ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان نیز موثر است.
به گزارش ایلنا، ذبیح اله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور 1404 در خصوص برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان گفت: ️اصلاحیه ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری را بعد از 11 سال با هدف متناسبسازی حقوق بازنشستگان ارایه کردهایم.
وی افزود: این لایحه عدم تمایل به بازنشستگی و افزایش چسبندگی کارمند به دولت (بخاطر شکاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان) را تا حد زیادی کنترل میکند.
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، در قانون برنامه هفتم نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان معادل 90% دریافتی شاغلان، پیشبینی شده و تدریجاً در حال اجرا است.
وی افزود، شکاف محسوس بین مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری از یک سو و ناترازی در صندوق بازنشستگی از سوی دیگر ملاکهای اصلی ما برای ارایه این پیشنهاد بوده است.
وی در ادامه گفت: چابکسازی و اصلاح ساختارها و همچنین کاهش 15% نیروی انسانی تکلیف قانونی در برنامه هفتم است که مصمم به انجام آن هستیم. برنامه فوریتهای اداری را با هدف اصلاح فرآیندهای خدمترسانی و نظارت برکارآمدی نظام اداری کشور اجرا کردهایم.
سلمانی در خاتمه گفت: انتظار داریم که همه رسانهها و مجلس شورای اسلامی در حمایت از متناسبسازی حقوق بازنشستگان ما را همراهی نمایند.