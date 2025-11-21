به گزارش ایلنا، سید علی مدنی‌راده، پس از بازدید از منطقه آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی همراه با استاندار و مدیران منطقه، اظهار داشت: ابتدا لازم می‌دانم از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی استان، استاندار محترم و همکارانم در سازمان منطقه آزاد ارس تشکر کنم که تلاش کردند زمینه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بیشتری فراهم شود.

مدنی‌زاده با اشاره به جلسه با فعالان اقتصادی منطقه تصریح کرد: دوستان ضمن تشکر از اقداماتی که انجام شده و کمک کرده موانع پیش روی‌شان برداشته شود، عمده دغدغه‌هایشان مانند مسائلی مربوط به تخصیص ارز، مسائل بانکی و مسائل مالیاتی را مطرح کردند که در آنجا چند مصوبه داشتیم که پیگیری خواهیم کرد.

وی قانون اداره مناطق آزاد را به دلیل یک سری بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها عملاً به یک روح مرده تشبیه کرد و این قوانین در عمل اجرا نمی‌شود که مقرر شد تا بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مشکل‌ساز لغو شود تا روح قانون دوباره احیا و اجرا شود.

همچنین دو اصلاحیه قانون مناطق آزاد در مسیر تصویب در دولت است؛ بر اساس بازخوردهای امروز، این اصلاحیه‌ها بازنگری می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: پیگیر هستیم تا هر منطقه آزاد روی دو تا سه حوزه خاص متمرکز و قطب آن حوزه شود؛ عمده مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی به فعالانی اختصاص یابد که در همان حوزه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری کنند و موانع مالیاتی موجود بررسی و حذف شود.

مدنی‌زاده از تعامل ویژه‌ای با بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، خبر داد و تصریح کرد: تا محدودیت‌های ارزی برای فعالان مناطق آزاد کاهش یابد و موانع تجاری به‌ویژه در واردات مواد اولیه داخل منطقه به حداقل برسد.

وی با اشاره به زحمات واحدهای تولیدی تازه افتتاح‌شده بیان کرد: آنچه در این منطقه بیشتر مشاهده کردم، ذوق و شوق فوق‌العاده‌ای برای کار و فعالیت بود؛ علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی که همه مردم با آن درگیرند، حس امید در فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران واقعاً برای خود من هم امیدبخش بود.

وزیر اقتصاد در پایان به دو مگاپروژه جدید در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: در وزارت اقتصاد طرحی به نام «طرح 20» را تعریف کردیم که جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای حداقل 20 پروژه اولویت‌دار و بزرگ کشور است.

