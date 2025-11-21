خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ٣٠ آبان ماه ١۴٠۴

کد خبر : 1717049
امروز جمعه ٣٠ آبان ماه قیمت انواع سکه و طلا اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز جمعه  ٣٠ آبان ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۴٧ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون  و ٣۴٩ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۵ میلیون و ١٣٢ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٧ میلیون و ۶۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١١٢ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۶٠ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۴ میلیون و ٨٨٠ هزار تومان رسید.

 

انتهای پیام/
