اعلام قیمت طلا و سکه ٣٠ آبان ماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٣٠ آبان ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۴٧ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون و ٣۴٩ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۵ میلیون و ١٣٢ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٧ میلیون و ۶۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١١٢ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۶٠ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۴ میلیون و ٨٨٠ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/