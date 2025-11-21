به گزارش ایلنا؛ در جریان برگزاری «ایرشو دبی ۲۰۲۵»، دیدار رسمی میان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران، و سه تن از چهره‌های برجسته هوانوردی امارات متحده عربی برگزار شد.

در این نشست، شیخ احمد بن سعید آل مکتوممعاون دوم اجرایی دولت امارات، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس هوانوردی غیرنظامی این کشورحضور داشت و درباره توسعه همکاری‌های مشترک با طرف ایرانی گفت‌وگو کرد.

همچنین شیخ حمد عبیدالله، مدیر ارشد تجاری شرکت flydubai و از چهره‌های مؤثر صنعت هوانوردی امارات، در این جلسه شرکت کرد و نقش فعالی در مباحث مربوط به توسعه پروازها و همکاری‌های دوجانبه داشت.

محمد لنگاوی مدیرکل و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دبی (DCAA)، نیز حضور یافت و درباره تقویت همکاری‌های رگولاتوری، فنی و فرودگاهی با ایران تبادل نظر کرد.

محور اصلی مذاکرات، گسترش همکاری‌های هوانوردی میان دو کشور شامل افزایش پروازهای دوجانبه، توسعه مسیرهای بین‌المللی، بهبود همکاری‌های عملیاتی و فنی و بررسی امکان راه‌اندازی مسیرهای جدید پروازی بود.

در پایان این دیدار، حسین پورفرزانه از شیخ احمد بن سعید آل مکتوم و مدیران ارشد هوانوردی امارات برای سفر به ایران و ادامه گفت‌وگوها دعوت رسمی به‌عمل آورد.

این نشست به‌عنوان گامی مهم در ارتقای روابط هوانوردی میان ایران و امارات و تقویت تعاملات منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.

