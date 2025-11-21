اسقاط روزانه ۸۵۰ خودروی فرسوده در کشور /راهاندازی سامانه نوسازی واحدهای صنعتی
معاون وزیر صمت از راهاندازی سامانه بازسازی و نوسازی صنایع خبر داد و گفت: اجرای آزمایشی این طرح در ۶ استان کشور آغاز شده است و بیش از ۱۸۹ واحد صنعتی در این سامانه ثبتنام کردهاند.
به گزارش ایلنا، فرشاد مقیمی با اشاره به طرح جامع بازسازی و نوسازی صنایع در ایدرو گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت صمت، تمام واحدهای صنعتی که ۱۰ سال یا بیشتر از صدور پروانه بهرهبرداری آنها گذشته باشد، میتوانند برای بازسازی و نوسازی درخواست ثبت کنند. از مجموع ۷۸ هزار واحد دارای پروانه بهرهبرداری، حدود ۲۱ هزار واحد مشمول این طرح هستند.
وی با بیان اینکه الگوی پیشنهادی نوسازی صنایع بر پایه سیاستگذاری هوشمند، تأمین مالی پایدار، بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهینهسازی مصرف انرژی و تقویت رقابتپذیری طراحی شده است، افزود: برای اجرای این سیاست، مشوقهایی نظیر اولویت تخصیص ارز، معافیتهای گمرکی و مالیاتی، حمایت از صادرات و پشتیبانی از تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به فرآیند اجرایی نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی که از شناسایی و ارزیابی واحدها آغاز میشود، گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی مورد عارضهیابی قرار گرفته و روند بازسازی و نوسازی بیش از ۳۵ واحد آغاز شده است.
رئیس هیئت عامل ایدرو از راهاندازی سامانه بازسازی و نوسازی صنایع به نشانی NOSAZI.IDRO.ir خبر داد و گفت: اجرای آزمایشی این سامانه در استانهای آذربایجانشرقی، ایلام، خراسان رضوی، قزوین، کرمانشاه و مرکزی انجام شده است. در این مرحله، ۲۲۸ واحد صنعتی متقاضی بازسازی و نوسازی شدند و بیش از ۱۸۹ واحد در سامانه ثبتنام کردهاند.
مقیمی با اشاره به آمادگی ایدرو برای امضای یک تفاهمنامه همکاری با اتاق تهران برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع، افزود: در قالب این تفاهمنامه، دو طرف در زمینه طراحی بستههای حمایتی و مشوقها، اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی، تأمین و سرمایهگذاری و پایش و ارزیابیها مشارکت خواهند داشت.
رئیس هیئت عامل ایدرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت بالاترین رکورد اسقاط سالانه خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۳ گفت: هماکنون به طور متوسط روزانه ۸۵۰ دستگاه خودرو در کشور اسقاط میشود و این اقدام در سال گذشته موجب صرفهجویی ۱.۱ میلیارد لیتر سوخت شده است.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه الگوی اقتصاد چرخشی در صنایع افزود: با اسقاط هر دستگاه خودرو، حدود ۴۰۰ کیلوگرم فولاد، ۳۰ کیلوگرم آلومینیوم و ۵ کیلوگرم مس قابل بازیافت است.