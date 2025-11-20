هشدار جدی به کاهش فوری مصرف آب در فلات مرکزی

به گزارش ایلنا، نشست سالانه معاونان حفاظت و بهره‌برداری شرکت‌های آب منطقه‌ای حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی با هدف بررسی ضرورت‌های اجرای برنامه‌های طرح تعادل‌بخشی و برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در محل شرکت آب منطقه‌ای همدان برگزار شد.

این گردهمایی با حضور علی پوراحمد، رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی، رضا اخلاص‌مند، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان، عبدالله فاضلی فارسانی، معاون حفاظت و بهره‌برداری و امور اجتماعی این حوضه و همچنین معاونان حفاظت و بهره‌برداری ۱۵ استان واقع در این حوضه آبریز برگزار شد.

نشست با محوریت بررسی عملکرد استان‌ها در زمینه اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی، برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و انجام تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت کشور، بر ضرورت اجرای کامل این برنامه‌ها و جبران عقب‌ماندگی استان‌ها در تحقق این تکالیف تأکید داشت.

پوراحمد با اشاره به تداوم خشکسالی و اثرات مخرب آن بر منابع آب، بر ضرورت مدیریت منابع آب با اولویت تأمین آب شرب شهرها و روستاهای کشور تأکید کرد.

رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی با تشریح ابعاد تغییر اقلیم و استمرار آن در سال ششم افزود: سال آبی جاری که دو ماه از آن گذشته، خشک‌ترین سال دوره آماری کشور بوده و تاکنون ۲۰ استان تقریباً هیچ بارشی دریافت نکرده‌اند. میزان کاهش بارش در سال آبی جاری به حدود ۸۰ درصد رسیده و بر اساس سوابق آماری، در هیچ دوره‌ای این میزان خشکسالی استمرار نداشته که همین امر فرصت احیای منابع آب را از بین برده است.

وی تصریح کرد: در حالی که کارشناسان نگران تبعات خشکسالی شدید هستند، همچنان بر افزایش تولید محصولات کشاورزی و حتی صادرات در این بخش پافشاری می‌شود. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، به رغم تکلیف کاهش مصرف آب به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب، بر افزایش تولید و خودکفایی محصولات کشاورزی تأکید شده است. این در حالی است که امنیت غذایی و خودکفایی دو مقوله متفاوت هستند و بسیاری از کشورهای پرآب نیز همه نیازهای غذایی خود را تولید نمی‌کنند بلکه از طریق واردات تأمین می‌نمایند.

پوراحمد با بیان اینکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی باید مصرف آب به ۴۰ درصد کاهش یابد، گفت: پایداری سرزمین مستلزم کاهش برداشت از منابع آب است و با شعار و بی‌عملی نمی‌توان آب کشور را نجات داد.

رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی افزود: برآیند تصمیمات و اقدامات شصت سال گذشته در بخش آب، افزایش دشت‌های ممنوعه بحرانی، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، فرونشست زمین و تنزل کیفیت منابع آب بوده است.

پوراحمد تأکید کرد: حل مشکلات آب کشور معادله‌ای ساده است و نیاز به راه‌حل‌های پیچیده ندارد؛ وقتی منابع کاهش یافته باید مصرف نیز متناسب با آن کم شود، در غیر این صورت ورشکستگی مقصدی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

او در پایان بر برگزاری منظم کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی به ریاست استانداران تأکید کرد و گفت همه دستگاه‌های ذی‌مدخل باید به وظایف خود در صیانت از منابع آب عمل کنند تا بتوان از شرایط خطیر کنونی عبور کرد.

