لزوم بازنگری و به روز رسانی برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور

به گزارش ایلنا، جلسه کارگروه تخصصی تلفیق و یکپارچه سازی سیاست ها و راهبردهای شورای عالی فضایی با حضور حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران و دبیر شورای عالی فضایی و نمایندگان دستگاه های عضو در محل دبیرخانه شورای عالی فضایی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، سالاریه ضمن مرور برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، بر لزوم بازنگری و بروزرسانی این برنامه تاکید کرد و گفت: با توجه به پیشرفت و توسعه سریع فناوری فضایی و فناوری های مرتبط، لازم است تا بر اساس قابلیت ها، زیرساخت ها و توانمندی های موجود و اکتساب شده و بر اساس نیازها و اولویت های کشور، برنامه ۱۰ ساله فضایی که در سال ۱۴۰۰ تدوین شده است، بازنگری و به روز رسانی شود.

دبیر شورای عالی فضایی با تاکید بر تعیین شاخص های کمی برای بررسی میزان تحقق برنامه ها خاطر نشان کرد: برای پیشرفت برنامه و دستیابی به اهداف تعیین شده نیاز است تا تمامی فعالین و بازیگران صنعت فضایی همچون گذشته با همگرایی و همراهی برای توسعه صنعت فضایی که یکی از مهمترین صنایع مورد نیاز کشور در حال حاضر و آینده محسوب می شود، با یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته و از موازی کاری ها پرهیز شود.

سالاریه به روسا و دبیران کارگروه های تخصصی دبیرخانه شورای عالی فضایی تاکید کرد تا هر چه سریعتر کمیته های تخصصی مرتبط با سرفصل های برنامه فضایی کشور برای بررسی فنی و کارشناسی و بازنگری برنامه تشکیل و این جلسات بصورت منظم و مستمر برگزار شود.

