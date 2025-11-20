به گزارش ایلنا، فرشاد مقیمی با اشاره به طرح جامع بازسازی و نوسازی صنایع در ایدرو گفت: براساس دستورالعمل وزارت صمت، تمام واحد‌های صنعتی که ۱۰ سال یا بیشتر از صدور پروانه بهره‌برداری آنها گذشته باشد، می‌توانند برای بازسازی و نوسازی درخواست ثبت کنند. از مجموع ۷۸ هزار واحد دارای پروانه بهره‌برداری، حدود ۲۱ هزار واحد مشمول این طرح هستند.

وی با بیان اینکه الگوی پیشنهادی نوسازی صنایع بر پایه سیاست‌گذاری هوشمند، تأمین مالی پایدار، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تقویت رقابت‌پذیری طراحی شده است، افزود: برای اجرای این سیاست، مشوق‌هایی نظیر اولویت تخصیص ارز، معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، حمایت از صادرات و پشتیبانی از تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به فرآیند اجرایی نوسازی و بازسازی واحد‌های صنعتی که از شناسایی و ارزیابی واحد‌ها آغاز می‌شود، گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی مورد عارضه‌یابی قرار گرفته و روند بازسازی و نوسازی بیش از ۳۵ واحد آغاز شده است.

رئیس هیئت عامل ایدرو از راه‌اندازی سامانه بازسازی و نوسازی صنایع به نشانی NOSAZI.IDRO.ir خبر داد و گفت: اجرای آزمایشی این سامانه در استان‌های آذربایجان‌شرقی، ایلام، خراسان رضوی، قزوین، کرمانشاه و مرکزی انجام شده است. در این مرحله، ۲۲۸ واحد صنعتی متقاضی بازسازی و نوسازی شدند و بیش از ۱۸۹ واحد در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.