خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ردیف تعرفه خودروهای وارداتی از مجوز بهینه سازی مصارف ارزی استثنا شود

ردیف تعرفه خودروهای وارداتی از مجوز بهینه سازی مصارف ارزی استثنا شود
کد خبر : 1716247
لینک کوتاه کپی شد.

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت خواستار استثنا شدن ردیف تعرفه خودروهای وارداتی از مجوز بهینه سازی مصارف ارزی از سقف سهمیه ارزی شد.

به گزارش ایلنا، سید حامد عاملی در نامه‌ای به محمدصادق مفتح جانشین وزیر در امور بازرگانی اعلام کرد: به منظور اجرای تکالیف قانونی در اجرای مصوبه شماره ۵۰۷۰۳/ ت ۶۳۸۸۱ ه- مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیأت محترم وزیران با موضوع واردات خودروی سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، خواهشمند است، دستور فرمائید ردیف تعرفه‌های ذیل در سقف اعداد اعلامی از فرایند مجوز سهمیه بهینه سازی مصارف ارزی و از سقف سهمیه ارزی دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل مستثنی شود.

 

ردیف تعرفه خودروهای وارداتی از مجوز بهینه سازی مصارف ارزی استثنا شود

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب