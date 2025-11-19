در گفتگو با ایلنا مطرح شد:
افزایش دوباره قیمت شیر خام روی میز سازمان حمایت
قیمت لبنیات در حالی هر روز ازسوی شرکت های تولیدکنندگان افزایش مییابد که نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، دلیل آن را افزایش قیمت شیر خام عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت شیر خام ازسوی دامداران روز گذشته به وزارت جهاد کشاورزی ارائه و قرار شد که این موضوع در سازمان حمایت پیگیری شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت لبنیات از ابتدای امسال بیش از ۵ بار افزایش یافته است و این دور گرانی تمامی ندارد. این بار اما به بهانه افزایش هزینه تمام شده شیر خام. تولیدکنندگان این بار قیمت ۳۴.۹۰۰ تومان برای هر کیلوگرم شیرخام را پیشنهاد دادهاند. در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلوگرم شیر خام درب دامداریها ۲۳ هزار تومان است.
این موضوع هماکنون روی میز سازمان حمایت قرار دارد. آیا بازهم شاهد افزایش چند باره شیر خام و فرآوردههای لبنی خواهیم بود؟
جلسه تنظیم بازار بدون قیمتگذاری شیر خام پایان یافت
جواد آزاد، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفتوگو با ایلنا درباره افزایش قیمت شیر خام گفت: با کاهش عرضه، تقاضا و قیمت در بازار افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: دامداران به وزارت جهاد کشاورزی قیمت ۳۴.۹۰۰ تومان را برای هر کیلو گرم شیر خام پیشنهاد کردند و این پیشنهاد در جلسه روز گذشته، سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ در نشست امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی مطرح شد.
به گفته نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، موضوع این جلسه بحث لبنیات و زنجیره تولید و توزیع لبنیات بود؛ ولی قرار است بحث قیمتگذاری از طریق کانال سازمان حمایت پیگیری شود.
قیمت علوفه چند برابر شده است
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به کاهش عرضه لبنیات در ماههای اخیر، گفت: در کنار کاهش عرضه شیر خام، ما با افزایش شدید قیمت تمامشده آن در دامداریها روبروییم.
آزاد با بیان اینکه ما خواهان گرانی شیر خام و لبنیات نیستیم، گفت: در صورتی قیمت شیر خام افزایش نخواهد یافت که قیمت تمامشده شیر خام کاهش یابد. دولت باید نهادههای دامی ارزان در اختیار دامداران قرار دهد.
وی در مورد دلایل افزایش تمامشده قیمت شیر خام، گفت: افزایش قیمت نهادههای دامی، اخراج اتباع و بالا رفتن هزینه کارگران، افزایش قیمت حاملهای انرژی و خشکسالی و چند برابر شدن قیمت علوفه موجب شد که هزینه تمامشده شیر خام افزایش یابد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در مورد عرضه نهادههای دامی در سامانه بازارگاه، گفت: عرضه نقدی نهادههای دامی در این سامانه آغاز شده و امیدواریم عرضه آن نیز افزایش یابد.