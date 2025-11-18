مصوبات مهم در مجمع انجمن خشکبار: بازرس و بازرس علیالبدل انتخاب شدند
مجمع عمومی انجمن خشکبار و ادویه ایران در سالن امینالضرب خانه تشکلهای اتاق بازرگانی تهران و با حضور اعضا، هیئتمدیره و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجمع عمومی انجمن خشکبار و ادویه ایران روز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ در سالن امینالضرب خانه تشکلهای اتاق بازرگانی تهران و با حضور اعضا، هیئتمدیره و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. این نشست نخستین مجمع عمومی انجمن پس از ثبت رسمی آن در وزارت تعاون در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ بود.
انجمن خشکبار و ادویه ایران با هدف حمایت از فعالان اقتصادی حوزه بستهبندی و فرآوری خشکبار، آجیل و ادویه تأسیس شده و دبیرخانه آن از شهریور ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده است. طبق گزارش ارائهشده در مجمع، دبیرخانه طی مدت فعالیت خود توانسته ارتباطات سازندهای با نهادهای حاکمیتی برقرار کند.
گزارش مالی سال ۱۴۰۳
براساس گزارش خزانهدار و مسئول مالی انجمن، صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳ مطابق ضوابط قانونی تهیه شده است. اهم موارد اعلامشده عبارت است از:
درآمدهای انجمن از محل ورودیه و حق عضویت در سال ۱۴۰۳ جمعاً ۴۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال بوده است.
هزینههای بازسازی و تجهیز دفتر انجمن که در ابتدای فعالیت با هزینه شخصی رئیس هیئتمدیره انجام شده، مجموعاً ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام شد. بخش قابل توجهی از این مبلغ تاکنون از سوی اعضای هیئتمدیره تسویه شده و مابقی طبق مصوبه مجمع پرداخت خواهد شد.
هزینههای جاری و اداری انجمن در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال بوده است.
هزینههای تشکیلاتی و پشتیبانی نیز جمعاً سه میلیارد و ۵۷ میلیون ریال گزارش شد.
هزینههای مالی و بهروزرسانی سیستمهای اداری به میزان ۴۶۱ میلیون ریال ثبت شده است.
هزینه اجاره دفتر، قبوض و شارژ ساختمان نیز بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال بوده است.
همچنین گزارش شد که به دلیل رعایتنشدن الزامات مالیاتی و بیمهای، مسئول مالی اولیه انجمن پس از دو ماه فعالیت تغییر کرده و فردی باتجربه در حوزه مالی و مالیاتی جایگزین شده است.
نتایج انتخابات بازرس و بازرس علیالبدل
در این مجمع، انتخابات بازرس و بازرس علیالبدل نیز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر اعلام گردید:
میثم قاسمی — بازرس اصلی، با ۲۲ رأی
حمید لایقی — بازرس علیالبدل، با ۸ رأی
سهراب بختیاری — با ۲ رأی
مصوبات و برنامههای آتی
در پایان، اعضا بر ضرورت تقویت ساختارهای مالی و ارائه گزارشهای عملکردمحور در مجامع آینده تأکید کردند. همچنین، برگزاری یک نمایشگاه بینالمللی در بهمنماه به تصویب رسید.