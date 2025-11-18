خبرگزاری کار ایران
در دیدار روسای کل گمرکات دو کشور انجام گرفت؛

برنامه مشترک گمرکات ایران و ارمنستان برای تسهیل تجارت و توسعه ترانزیت

روسای کل گمرکات ایران و ارمنستان در نشستی در ایروان راهکارهای تسهیل تجارت و توسعه ترانزیت میان دو کشور را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از گمرک ایران، در این نشست فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و ادوارد هاکوپیان رئیس کل گمرک ارمنستان جزئیات برنامه‌های پیش‌روی گمرکات دو کشور را برای رفع موانع گمرکی و افزایش حجم مبادلات تجاری مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.

این گزارش می‌افزاید: اقدامات اجرایی جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات، نشست مرزی مستمر جهت بررسی میدانی همکاری‌ها در مرز و ارائه راهکاری عملی برای رفع چالش‌ها، به رسمیت شناختن فعالان اقتصادی مجاز طرفین و انجام اقدامات جهت نهایی شدن کریدور سبز گمرکی برای تسهیل و تسریع تجارت از جمله اهم مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طرح توسعه گمرک مغری ارمنستان با مشارکت بخش خصوصی و دولتی از سوی مسئولان گمرک ارمنستان در نشست مشترک با معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و هیئت همراه تشریح شد که با اجرای این طرح ظرفیت گمرک مرزی ارمنستان با ایران افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

این گزارش حاکیست، در هفته‌های اخیر با اقدامات تسهیگرانه گمرکات دو کشور، حجم تردد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی از گمرک مرزی نوردوز _ مغری از ۴۵۰ دستگاه کامیون در روز به ۵۵۰ دستگاه کامیون روزانه رسیده است.

براساس این گزارش، در این نشست فاطمه اعتماد‌مقدم مدیر کل دفتر همکاری‌های بین‌الملل و چنگیز خناری سرپرست دفتر ترانزیت گمرک ایران و مدیران ارشد گمرک ارمنستان نیز حضور داشتند.

شایان ذکر است، گمرک نوردوز در آذربایجان شرقی تنها مرز زمینی با کشور ارمنستان و در واقع دروازه ورود به کشورهای عضو اوراسیا است.

انتهای پیام/
