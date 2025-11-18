کاهش ۴ میلیون لیتری مصرف نفتگاز/ می توانیم وارد فاز صادرات شویم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدصادق عظیمی فر در اولین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده های نفتی با اعلام اینکه امسال میانگین مصرف نفتگاز روزانه ۴ میلیون لیتر کاهش یافته و به همین دلیل واردات صفر شده است، اظهار داشت: در کنار صفر شدن واردات؛ ذخایر سوخت کشور افزایش و ۲ برابر رقم سال گذشته شده است و این نشان می دهد بدون سرمایه گذاری؛ یک میلیارد دلار از مصرف کاهش یافته و این عدد (۴ میلیون لیتر) با همین اراده آهنین می تواند تا ۱۰ میلیون در روز برسد و مجددا به صادرکننده تبدیل شویم.

وی در ادامه با بیان اینکه ما ۳ برابر میانگین جهانی مصرف انرژی داریم، تصریح کرد: بخش عمده این مصرف به قاچاق برمی گردد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: برآوردها نشان می دهد ۲۰ میلیون لیتر در روز قاجاق فراورده داریم که این امر کشور را تیدیل به واردکننده کرده و علاوه بر تبعات اقتصادی؛ با تبعات فراوان اجتماعی و امنیتی مخصوصا در استان‌های مرزی مواجهیم که از جمله آنها ترک تحصیل دانش آموزان و تبعات امنیتی و اقدامات تروریستی است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، استقرار حکمرانی داده‌محور و هوشمندسازی زنجیره تأمین و مصرف را کلید اصلی مقابله با قاچاق سوخت دانست و گفت: مجموع ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی کشور هم‌اکنون نسبت به مدت مشابه پارسال، دو برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در کشور و تأکید بر اینکه استقرار حکمرانی داده‌محور و هوشمندسازی زنجیره تأمین و مصرف، کلید اصلی مقابله با قاچاق سوخت است، اظهار داشت: شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه برابر میانگین جهانی است که بخش عمده آن در حوزه فرآورده‌های نفتی ناشی از قاچاق سوخت است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق نیازمند شناخت دقیق ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری آن است، بیان کرد: عمده قاچاق سوخت در بخش مصرف شکل می‌گیرد و نبود الگوهای مصرف و نظارت مؤثر، زمینه تجمیع سوخت قاچاق را فراهم کرده است، از این رو باید از ابزارهای نوین و کارآمد استفاده و هوشمندسازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفتی را به‌صورت جدی دنبال کرد.

وی با اشاره به اقدام‌های مشترک فراجا و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته با تقاطع‌گیری پایگاه‌های داده شامل سامانه هوشمند سوخت، دوربین‌های بین‌راهی، سامانه‌های باربری و بانک اطلاعاتی فراجا، حجم زیادی از بارنامه‌های صوری و حدود ۶۰۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و ابطال شد که سبب کاهش میانگین مصرف روزانه ۴ میلیون لیتر نفت‌گاز شده است.

وی با تأکید بر اینکه با اراده جدی مجموعه فراجا، دولت و دستگاه قضایی، امکان کاهش مصرف نفت‌گاز تا ۱۰ میلیون لیتر در روز نیز وجود دارد که می‌تواند ایران را از واردکننده نفت‌گاز به صادرکننده این فرآورده تبدیل کند، تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای داده‌محور، هوشمندسازی فرآیندها و نظارت مؤثر بر مصرف است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه این میانگین کاهش مصرف روزانه ۴ میلیون لیتری نفت‌گاز حدود یک میلیارد دلار در سال برآورد مالی دارد، اظهار داشت: افزون بر تمام این اقدام‌ها، مجموع ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی کشور هم‌اکنون نسبت به مدت مشابه پارسال، دو برابر افزایش یافته است که دستاوردی قابل‌توجه به‌شمار می‌رود.

