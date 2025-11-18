قاچاق روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان فراورده نفتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین رحیمی در اولین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده های نفتی با بیان اینکه بر اساس آخرین برآورد ۸درصد قاچاق ورودی و ۲۸ درصد قاچاق خروجی اضافه شده که نگران کننده است، اظهار داشت:.۳۰ درصد اقتصاد کشور مربوط به قاچاق است و این ۳۰ درصد بودجه کشور است.

وی افزود: در بین قاچاق خروجی بالاترین حجم قاچاق مربوط به فراورده های نفتی است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد: ۵.۲ میلیارد دلار قاچاق خروجی فراورده نفتی داریم که بر اساس آخرین برآورد روزانه بالغ بر ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر با دلار ۱۱۰ هزار تومانی محاسبه شود روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان قاچاق سوخت در کشور صورت می گیرد.

سردار رحیمی با بیان آخرین آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس آخرین برآوردها، حجم قاچاق در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار است.

وی گفت: حدود ۸۰ درصد این رقم، قاچاق ورودی و ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار نیز قاچاق خروجی برآورد می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از ثبت ۲۱ هزار پرونده قاچاق سوخت در هفت‌ماهه نخست سال خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به آخرین آمارهای مرتبط با قاچاق سوخت اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۱ هزار پرونده فقط در حوزه قاچاق سوخت تشکیل شده است.

وی افزود: از مجموع ۵۸ هزار پرونده قاچاق در این مدت، ۳۶ درصد مربوط به قاچاق سوخت است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: در حوزه قاچاق سوخت ۲۰ هزار نفر دستگیر شده و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند که ۳۵ درصد از کل دستگیرشدگان قاچاق را شامل می‌شود.

وی گفت: پلیس همچنین ۱۶ هزار دستگاه خودرو مرتبط با حمل سوخت قاچاق را توقیف کرده است.

رحیمی ارزش کشفیات پلیس در این حوزه را قابل توجه دانست و تصریح کرد: ارزش کشفیات قاچاق سوخت به ۳۳ همت رسیده و این رقم ۴۱ درصد از ارزش کل کشفیات پلیس را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت قاچاق خروجی اظهار کرد: از حدود ۱۰ میلیارد دلار قاچاق خروجی کشور، بیشترین سهم متعلق به قاچاق فرآورده‌های نفتی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تشکیل قرارگاه‌های اطلاعاتی عملیاتی و اجرای طرح‌های هماهنگ با استان‌ها را از اقدامات مهم اخیر برشمرد و گفت: براساستدابیر فرمانده کل انتظامی، قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق سوخت تشکیل و به همه فرماندهان انتظامی و مرزبانی ابلاغ شده است.

وی استان‌های هرمزگان، آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان را دارای بیشترین حجم قاچاق سوخت اعلام کرد و افزود: فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مقابله با این پدیده قرار دارد.

رحیمی همچنین از برگزاری نشست مشترک با مدیران ارشد و استانی وزارت نفت و مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

وی تاکید کرد: هماهنگی میان پلیس، وزارت نفت، مرزبانی و دستگاه قضائی در حال تقویت است و ادامه این مسیر نتایج مؤثرتری به دنبال خواهد داشت.

