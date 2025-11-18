پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «چه اصلاحاتی در توزیع نهاده‌های دامی در بستر سامانه بازارگاه نسبت به گذشته اتفاق افتاده است که دیگر موجب نارضایتی تولیدکنندگان داخلی نشود؟» گفت: سامانه بازارگاه یک بستر ارائه کالاست. در این بستر تامین‌کننده، نهاده‌های دامی را به خریداران عرضه می‌کنند.

حذف عاملین توزیع از سامانه بازارگاه

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه ما نیز تامین‌کننده و عرضه‌کننده نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه هستیم، گفت: ازآنجا که تامین‌کنندگان در سامانه بازارگاه با خریداران بسیار زیادی طرف حساب هستند، عاملینی را برای خود تعیین می‌کنند که مرتبط با خریداران هستند و کالا را به آنها می‌فروشند.

جعفری افزود: در سیستم جدید تمام عاملین از سیستم حذف می‌شوند و تنها شرکت پشتیبانی امور دام کشور، عرضه‌کننده نهاده‌های دامی خواهد بود که نهاده‌ها را با قیمت مصوب، عرضه خواهد کرد.

وی در مورد قیمت مصوب جو و ذرت، گفت: قرار است هر کیلوگرم جو، ذرت و کنجاله سویا با قیمت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان در سامانه بازارگاه عرضه شود.

تحویل ۱۵ روزه نهاده‌های دامی به تولیدکنندگان

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در پاسخ به این سوال که «تولیدکنندگان نسبت به تعدد عرضه‌کنندگان انتقاد داشتند و معتقد بودند این سیستم، یک سیستم دلالی است، این موضوع را در شیوه جدید توزیع نهاده‌های دامی چگونه حل کرده‌اید؟» گفت: عرضه‌کنندگان با طرح جدید عملا از کل سیستم حذف می‌شوند و عرضه‌کننده دیگری جز شرکت پشتیبانی امور دام در سیستم جدید نخواهد بود و بقیه مراجعان، تولیدکنندگانی هستند که برای خرید به سامانه بازارگاه مراجعه می‌کنند.

جعفری افزود: خریدار متناسب با سهمیه‌ای که دارد، نهاده‌های دامی را خریداری می‌کند و حداکثر ۱۵ روزه تحویل خواهد گرفت.

وی در مورد شیوه پرداخت هزینه نهاده‌های دامی خریداری‌شده، گفت: تولیدکنندگان، نهاده‌های دامی را به صورت نقدی خریداری می‌کنند و حداکثر 15 روز زمان می‌برد تا نهاده‌های دامی، بارگیری و ارسال شود.

واردکنندگانی که نهاده‌های دامی را تحویل ندهند تعزیراتی می‌شوند

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه این شیوه جدید توزیع، یک دستورالعمل است که تازه ابلاغ شده است، گفت: اجرای این دستورالعمل نیازمند ایجاد یکسری ساختارهاست که در حال آماده‌سازی است و در اسرع وقت آغاز خواهد شد.

جعفری ادامه داد: ما آمادگی عقد قرارداد با واردکنندگان نهاده‌های دامی را از همین امروز داریم و هر شرکتی که به ما مراجعه و کالایش را به ما عرضه کند، استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه طبق آنچه دولت مصوب کرده است، نهاده‌های دامی باید به طور کامل به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل شود، گفت: واردکنندگان که همان عرضه‌کنندگان نهاده‌های دامی هستند، مکلف‌اند نهاده‌های دامی خود را به ما واگذار کنند؛ به این معنا که اگر واردکنندگان، نهاده‌های دامی را به این شرکت تحویل ندهند، تخلف کرده‌اند زیرا کالایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود دولت مکلف کرده که این کالا را به این شرکت تحویل دهند و اگر تحویل ندهند، وارد پرونده تعزیراتی می‌شوند و مراجعی که در این مورد ذی‌صلاح هستند حتما موضوع را رسیدگی می‌کنند.

حذف فروش توافقی از سامانه بازارگاه

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: تا زمانی که زیرساخت طرح جدید، فراهم و دستورالعمل‌های جدید اجرایی شود، اعلام کرده‌ایم که از روز پنج‌شنبه 22 آبان ماه هر واردکننده‌ای که نهاده‌های دامی را عرضه کند، شامل این طرح خواهند شد. مزیت این طرح این است که هر واردکننده‌ای که در این طرح کالای خود را عرضه کند بلافاصله جهت دریافت ارز خودشان به بانک مرکزی معرفی می‌شوند.

جعفری ادامه داد: بنابراین هم‌اکنون واردکنندگان در سامانه بازارگاه می‌توانند به صورت نقدی، نهاده‌های خود را بارگذاری کرده و شامل این طرح شوند. البته فروش توافقی به دلیل مسائلی و مشکلات و چالش‌هایی که داشت، از سامانه بازارگاه حذف شده و تنها خرید به صورت نقدی انجام می‌شود.

وی افزود: این سیستم باعث آرامش در بازار خواهد شد زیرا نهاده‌های دامی به قیمت مصوب به دست تولیدکنندگان خواهد رسید. احیانا اگر خریدار یا فروشنده، عرضه‌ای خارج از این چارچوب انجام بدهد، تخلف کرده است.

هشدار بازارگاه نسبت به خُلف وعده واردکنندگان

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در پاسخ به این سوال که «اگر عرضه‌کننده طبق موعد نهاده دامی را ارائه نکند چه خواهد شد؟»، گفت: اگر واردکننده نهاده دامی را طی ۱۵ روز تحویل ندهد، سامانه هشدار می‌دهد و این واردکننده برای بررسی و برخورد، معرفی خواهد شد.

جعفری خاطرنشان کرد: ما آماده عقد قرارداد با واردکنندگان هستیم و ریال و ارز آن را بلافاصله پرداخت خواهیم کرد. بنابراین تا زمان ورود شرکت به بازار، همزمان امکان عرضه واردکنندگان فراهم شده تا توقفی در بازار به وجود نیاید.

