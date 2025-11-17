مناطق آزاد دیجیتال؛ کلید جهش صادرات دیجیتال ایران

به گزارش ایلنا، نشست خبری رویداد ملی «کیوگیت – توسعه صادرات دیجیتال» دوشنبه 26 ابانماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. علیرضا جاویدعربشاهی، مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی و تسهیلگر این رویداد، در این نشست ایجاد «مناطق آزاد دیجیتال» را حلقه مفقوده جهش ایران در صادرات دیجیتال عنوان کرد.

جاویدعربشاهی در این نشست گفت: جهان به سمت اقتصاد داده محور و خدمات دیجیتال حرکت می‌کند و توسعه صادرات خدمات مبتنی بر فناوری بدون ایجاد مناطق آزاد دیجیتال و بازطراحی زیرساخت‌های حکمرانی، تنظیم‌گری و تسهیلگری اقتصادی امکان‌پذیر نیست. رویداد کیوگیت قصد دارد قشم را به پایلوت ملی این مناطق تبدیل کند تا سیاست‌گذاری، نوآوری، داده و سرمایه‌گذاری در کنار هم قرارگرفته و بستری عملیاتی برای جهش صادرات دیجیتال فراهم شود.

وی با تشریح ساختار رویداد افزود: این رویداد در چهار پنل تخصصی شامل منطقه آزاد دیجیتال، صادرات دیجیتال، شهر هوشمند نسل ۵ و فریلنسری برگزار می‌شود. هر پنل به‌صورت مستقیم در بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال و توسعه صادرات خدمات مبتنی بر فناوری نقش دارد.

جاویدعربشاهی تصریح کرد: رویداد کیوگیت تنها یک نمایشگاه نیست و هدف آن حل مسائل واقعی حوزه دیجیتال کشور است. در این رویداد، نهادهای حاکمیتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و سرمایه‌گذاران کنار هم قرار می‌گیرند تا راهکارهای عملیاتی برای چالش‌های واقعی طراحی شود.

به گفته وی، نمایشگاه تخصصی دستاوردها یکی از بخش‌های اصلی کیوگیت است که طی دو روز، آخرین محصولات، خدمات و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای دیجیتالی کشور در ۱۰ ورتیکال اصلی اقتصاد دیجیتال را به نمایش می‌گذارد. بخش «چالش فناوری» نیز فرصتی برای مشارکت فعالان اکوسیستم دیجیتال در حل مسائل واقعی بخش عمومی و خصوصی و شکل‌گیری مدل‌های اجرایی و صادراتی فراهم می‌کند.

جاویدعربشاهی ایجاد همگرایی میان مناطق آزاد، تنظیم‌گران، فعالان خصوصی، شرکت‌های فناوری، مراکز علمی و فناوری و بازیگران بین‌المللی را از مهم‌ترین دستاوردهای این رویداد دانست و افزود:اگر مناطق آزاد دیجیتال به‌صورت عملیاتی پیاده‌سازی شوند، ایران می‌تواند به یکی از بازیگران اثرگذار صادرات خدمات دیجیتال در منطقه تبدیل شود

وی در پایان از فعالان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال برای حضور در رویداد دعوت کرد و گفت:علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی به وب‌سایت رسمی رویداد به نشانی qgate.ir مراجعه کنند. رویداد ملی «کیوگیت – توسعه صادرات دیجیتال» روزهای ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی منطقه آزاد قشم برگزار می‌شود.

در ادامه، عادل پیغامی مدیرعامل منطقه آزاد قشم اظهار داشت: انقلاب صنعتی در موج چهار و پنجم فرصت‌های جدیدی برای خلق ثروت ایجاد کرده و از آنجایی که کشورمان در مقطع زمانی موج اول، دوم و سوم آنگونه که باید و شاید واکنش و مشارکت با این حرکت جهانی نداشت، می‌تواند در موج چهار و پنجم بعد از پیروزی انقلاب با توجه به رشد سرمایه انسانی و علم و فناوری، مشارکت جدی‌تر در حرکت جهانی داشته باشد و اشتباه گذشته را تکرار نکند.

وی ادامه داد: شکی نیست که اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی کسب و کار و اقتصاد دنیا در هم تنیده است و در آینده فرزندانمان در کسب و کار های جدیدی رقم می خورد که هنوز وجود خارجی ندارند.

مدیر عامل منطقه آزاد قشم گفت: در فاز اول اقدام جهش گونه در بحث تولید محتوا و علم داشتیم و امروز در لبه تولید دانش و علم قرار داریم و سرمایه انسانی خوبی تولید کرده‌ایم.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت: گام دوم بحث تجاری سازی است. امروز شاهد تولید ثروت از علم و فناوری است که بخشی از آن به روابط سیاست گذاری در حوزه فناوری برمی‌گردد. این موضوعات را در قالب دیپلماسی های اقتصادی و فناوری دنبال و پیگیری می‌کنیم.

وی اظهار داشت: در همین راستا ٢۶ آذر ماه همایشی در قشم برگزار می‌شود. باید توجه داشته باشیم که از گذشته قشم محل مراودات جهانی بوده است و می‌توان قشم را دروازه توسعه صادرات دیجیتال عنوان کرد. از این رو در راستای تحقق اهداف، تفاهم‌نامه‌ای با مرکز ملی فضای مجازی منعقد کردیم که یکی از بندهای این تفاهمنامه برگزاری رویداد توسعه صادرات دیجیتال است. یکی از محورهای این رویداد حمایت از توسعه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و آزاد کارانی است که در این فضا کار می‌کنند.

پیغامی ادامه داد: در دنیا امروز مناطق آزاد دیجیتال امروز راه اندازی شده و ما هم باید به این صمت حرکت کنیم و منطقه آزاد قشم منطقه دریامحور است که زنجیره آن ٢۵ نوع کسب و کار دریاپایه تعریف شده است.

مدیر عامل منطقه آزاد قشم در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه چه پروژه ای در این منطقه به صادرات دیجیتالی رسیده و آیا سرمایه گذاری رمز ارزی در قشم انجام شده است، اظهار داشت: مناطق آزاد صنعتی و اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی برخوردار هستند که از آن استفاده نشده است در حالیکه این قوانین موجود فرصت‌هایی تعریف می‌شود که در سرزمین اصلی امکان اجرای آن وجود ندارد و به دنبال این ظرفیت کسب و کار فریلنسر می‌توانند در قالب تشکل و انجمن نسبت به ارایه خدمات اقدام کنند.

وی ادامه داد: نمونه‌ای از اجرای پروژه‌هایی با استفاده از هوش مصنوعی موضوع توزیع منابع آبی شهری است که این سیستم داده بنیانی مشکل توزیع آب را حل کرده‌است و این دانش را می‌توان به شهرها و کشورهای دیگر منتقل کرد.

پیغامی تاکید کرد: همچنین در حوزه رمز ارز از سوی یک شرکت بخش خصوصی اقداماتی رقم خورده و در چارچوب نظام و مقررات کشور برای تامین مالی رمز ارز مانعی وجود ندارد. از این رو، مجوزهای لازم صادر شده که در قالب آن ظرفیت استخراج رمز ارز وجود دارد و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی دو مزرعه تولید برق خورشیدی در حال راه‌اندازی است.

وی گفت: البته تراز برق منطقه آزاد قشم مثبت است و مازاد برق داریم که البته برای انتقال برق مازاد به شهرهای اطراف با محدودیت های فیزیکی و فنی مواجه هستیم و به همین دلیل امکان انتقال برق مازاد را نداریم .

انتهای پیام/