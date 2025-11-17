قانون معادن بازنگری میشود
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از بازنگری در قانون معادن خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود سمیعی نژاد گفت: قانون معادن در دست بازنگری است و خانه معدن باید در اصلاح این قانون کمک کند.
وی به برنامهای در دست اقدام ایمیدرو اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههایی که از گذشته شروع شده و در این دوره سرعت دادیم بحث بازسازی و نوسازی و ساخت ۴۰۰ دامپتراک بود که قرار شد شرکتهای توانمند داخلی با همکاری شرکتهای خارجی تولید مشترک داشته باشند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود به قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: گاز و برق برای تولید و صنایع گرانتر از قیمت فوب است، پس نباید قیمت گذاری داشته باشند.
سمیعی نژاد، اقتصاد آزاد بدون رانت در زنجیرههای معدنی را از دیگر طرحهای ایمیدرو برشمرد و افزود: طرحی آزمایشی براساس عرضه و تقاضا برای حلقه آخر یکی از زنجیرههای معدنی آغاز کردهایم و با این روش، آزادسازی به شرط عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت.
وی با اشاره به عرضه ارز محصولات فولادی در تالار دوم، گفت: مس و آلومینیوم هم به تالار دوم میآید، علاوه بر عرضه ارز این محصولات معدنی، باید تعدادی از کالاهایی که در تالار اول مبادله، تامین ارز میشدند، پس از این، باید از بازار دوم خرید کنند.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به سفر هیئتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به چین گفت: در این سفر با انجمن معدن چین و فعالان حوزه معدن این کشور جلساتی برگزار و مقرر شد صندوق سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری را با بخش خصوصی چین ایجاد کنیم.
به زودی ۱۲۰ پهنه معدنی را در بورس کالا عرضه میکنیم
سمیعی نژاد با بیان اینکه به زودی ۱۲۰ پهنه معدنی را در بورس کالا عرضه میکنیم، گفت: در این طرح ایمیدرو معدن را عرضه میکند و سرمایه را بخش خصوصی تامین خواهد کرد.
وی گفت: بخش خصوصی میتواند با بخش خصوصی خارجی همکاری کند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: این معادن سبدی عرضه میشود، هزینه اکتشاف سرمایه بخش خصوصی محسوب میشود با اینکه ایمیدرو ۳۰ درصد سرمایه گذاری را برعهده خواهد داشت.